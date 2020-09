L’enthousiasme demeure en vue du Grand Défi Desjardins en 2021

Val Saint-François(RL) — La cinquième édition du Grand Défi Desjardins, qui devait avoir lieu au mois de juin dernier, mais qui fut reportée pour des raisons évidentes liées à la pandémie, ne perd pas d’enthousiasme au sein de ses participants. Cette épreuve cycliste d’envergure vise à recueillir des fonds afin d’aider les écoles d’une région donnée, à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes. Ainsi, depuis 2015 des équipes de cyclistes se forment sous la tutelle de l’évènement annuel organisé par une caisse Desjardins, afin de parcourir la distance en Key West en Floride et la région administrative hôtesse sélectionnée. Ce sont donc 15 cyclistes de la région issus de la communauté, du milieu corporatif et des affaires, qui prendront le départ en 2021, afin de parcourir les quelque 3 500 km les séparant de la ville américaine ci-haut mentionnée, à celle de Windsor dans le val Saint-François. Ce périple d’une durée de 10 jours se fera à relais entre les trois équipes de cinq personnes, ces derniers devraient donc pédaler une distance moyenne de 120 km par jour chacun. « C’est une belle aventure que nous vivrons tous ensemble, c’est dommage que la pandémie ait dû repousser notre départ, mais d’un autre côté nous avons la chance de nous entrainer une année supplémentaire en vue de l’événement. Nous avons projeté un objectif de 160 000 $ pour venir en aide aux 16 écoles primaires et secondaires sur le territoire du val Saint-François. » De confier M. Joé Robert, membre organisateur-participant et Directeur général de la caisse Desjardins du Val-Saint-François. « Tous les participants avaient le mandat de se trouver des commanditaires pour les appuyer dans leurs démarchent et 100 % des sommes recueillies seront réparties dans la communauté au travers des différents établissements scolaires. Il est très important de mentionner que ce défi cycliste, inspiré au départ par le Grand Défi Pierre Lavoie, se veut non seulement engageant et mobilisateur pour les gens qui enfourchent leur vélo, mais également pour Desjardins. En effet, la caisse s’assure de défrayer l’ensemble des frais encourus par les équipes lors du Grand Défi Desjardins. De poursuivre M. Robert. Bien que la date du départ ne soit pas encore officialisée pour 2021, l’enthousiasme demeure au rendez-vous chez les participants. Par ailleurs, noter qu’il est encore possible de supporter les cyclistes et d’encourager la cause pour les jeunes en visitant le site : https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/GDD2020/.

Liste des cyclistes : Marie-Pier Morin, enseignante à la polyvalente le Tournesol à Windsor, Maude Samson Desrochers, enseignante à l’école Plein Cœur de Richmond, Marilyn Dugas, enseignante à la polyvalente l’Odyssée à Valcourt, Marie-Thérèse Bernard et Marcel Couture de Timbermart de Richmond, Stéphane Millette, de Millette et fils de Lawrenceville, Hugues Côté, BRP à Valcourt, André Leblanc, Domtar à Windsor, Gaétan Junkersdorf, Masonite à Windsor, Marc Picard, Ecopak, à Valcourt, Pierre Leblanc, Cooptel à Valcourt, Gustavo Arango, Service Signature Desjardins Estrie, Line Gagnon, retraitée Desjardins, Joël Bernier, Desjardins, Michel Pelletier, Sportspro Drummondville et Joé Robert, Directeur général de la caisse Desjardins du Val-Saint-François. Tous accompagné de leurs chauffeurs de VR.