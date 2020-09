Les Scouts de Windsor en pause

Windsor - C’est avec beaucoup de tristesse que les animateurs et gestionnaires du 14e groupe Scout de Windsor ont pris la décision de suspendre les activités des jeunes pour la saison 2020-21. Le manque de bénévoles, combiné aux mesures de prévention de la COVID-19, a rendu cette décision nécessaire. « Nous avons reçu des demandes d’informations tout l’été de la part de parents qui souhaitaient inscrire leur enfant cet automne, et mon unité Louveteau était à pleine capacité lorsque nous avons été contraints de cesser les rencontres, au printemps dernier », affirme Josée Drouin, animatrice-responsable des 9-11 ans. « Il semble donc y avoir un réel engouement pour le Scoutisme présentement », ajoute-t-elle.

Le Scoutisme, c’est quoi, exactement?

Lors des rencontres hebdomadaires, des camps d’hiver et d’été ainsi que des moyens de financement, les activités Scoutes se déroulent dans un contexte de travail d’équipe et de développement personnel. En effet, à travers des activités techniques (nœuds, signes de piste, observation de la nature et déchiffrage de codes, par exemple), des jeux de groupe et des défis à leur mesure, les jeunes s’améliorent à différents niveaux tout au long de leur parcours Scout, et se méritent des badges qu’ils portent alors fièrement sur leur uniforme.

Bénévoles recherchés

Afin de planifier et préparer la rentrée de la saison 2021-22, les membres adultes se consacreront au recrutement et à la formation de nouveaux bénévoles. L’équipe en place veut former deux équipes d’animation pour les unités Castor (7-8 ans) ainsi que Louveteau (9-11 ans). « La plupart des animateurs sont également parents d’enfants dans le groupe, ce qui fait qu’il y a un haut taux de roulement et on doit leur trouver des remplaçants », explique Laurianne Massé, présidente sortante. Pour devenir bénévoles, les adultes doivent se soumettre à la vérification de leurs antécédents judiciaires, à une formation en ligne sur les abus pédosexuels d’environ 90 minutes, ainsi qu’une formation d’une journée sur le mouvement Scout et les bases nécessaires au bon fonctionnement d’un groupe. Josée Drouin explique : « Ça peut décourager certaines personnes, mais il faut comprendre qu’on veut s’assurer de la sécurité des jeunes et du bon déroulement des activités scoutes tout au long de l’année. De plus, les formations n’ont pas à se faire toutes en même temps, et les frais sont assumés par le groupe. » Si des personnes sont intéressées à devenir bénévoles, elles peuvent consulter la pages Facebook du groupe (Scouts Windsor – Qc).

Les piliers

Le groupe tient à souligner la contribution de deux bénévoles au cours des dernières années, Mario St-Onge et Christian Massé. Mieux connu sous le nom de « Baloo » chez les Louveteaux, et de « Namar » chez les Castors, Mario est bénévole dans le groupe Scout de Windsor depuis plusieurs années. Les animateurs peuvent toujours compter sur lui lors des rencontres hebdomadaires et les camps, ce qui lui fait des fins de semaine bien occupées! Quand à Christian (« Akela » chez les Louveteaux et « Castou » chez les Castors) qui a travaillé fort à recruter des animateurs et bâtir des légendes dont les jeunes se rappellent encore, son implication et son engagement ont assuré le maintien des activités depuis plusieurs saisons. De la part de tous les jeunes et les adultes qui ont croisé leurs chemins, un gros MERCI!