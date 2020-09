Les jeunes A‘s moustique et bantam se signalent aux régionaux de baseball Estrie

Asbestos (RL) - Deux équipes membres de l’association de baseball mineur des Sources se sont imposées lors des finales régionales, remportant chacun le championnat de leur niveau respectif. Tout d’abord la formation des A’s moustique B, piloté par Steve Boisvert, Dominic Côté et Sylvain Bélanger, ont pris la mesure des Astros de Sherbrooke par le pointage 20 à 6 en grande finale présentée à Asbestos le mardi 1er septembre dernier. Parmi les faits saillants en offensive lors de cette rencontre, mentionnons notamment les deux circuits intérieurs réalisés du côté des vainqueurs, résultants des coups de bâtons de Christopher Boisvert et de Sarah-Jeanne Dion. Fait à noter que l’entraineur-chef des visiteurs, M. Bruno Vachon était pour le moins en terrain connu à Asbestos, lui qui est directeur au bureau du député de Richmond, André Bachand.

Couronnés au parc Quintal de Sherbrooke

Pour ce qui est du niveau bantam A, les jeunes avaient quant à eux tous rendez-vous au parc Quintal de Sherbrooke les 5-6 et 7 septembre pour les séries de fins de saison. Après avoir baissé pavillon par la marque 6 à 1 en lever de rideau face à Sherbrooke et remporté le suivant 14 à 4 face à Lac-Mégantic samedi, la troupe de l’entraineur-chef Yan St-Hilaire devait se mesurer à la formation ayant terminée en tête du classement général, les Olympiques de Drummondville dimanche en après-midi. Les jeunes asbestriens n’auraient pu choisir meilleur moment pour inscrire une première victoire face à cette équipe, alors que les «verts» ont surpris leurs adversaires par le pointage de 6 à 5 pour les conduire à la grande finale qu’ils allaient également remporter face aux Rays de Sherbrooke 4 à 1. « C’est super, nous sommes très contents pour les jeunes de notre équipe, ils ont travaillé fort durant toute la saison et ils méritent amplement cette victoire. Je pense que le point tournant de la fin de semaine aura été notre défaite au départ, par la suite le stress a semblé tombé quelque peu et le plaisir de jouer a pris le dessus. L’attitude positive et engagée de l’ensemble de notre équipe aura été déterminante dans l’atteinte de ce championnat. » De confier fièrement monsieur St-Hilaire. Soulignons que ce dernier a pu bénéficier des services de Martin Raymond comme adjoint à la barre de l’équipe cette année.