Début des séries éliminatoires

Richmond - C’est une version abrégée de série éliminatoire qu’attendaient les 4 équipes du circuit Bull’s Head en ce premier jeudi de septembre. Le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon débutait le tout avec 2 points au classement tandis que le Couture Timbermart et l’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall partaient avec respectivement 1 point et 0,5 point.

Fort d’une fin de saison époustouflante avec 4 victoires en 5 matchs pour terminer 2e, le Couture Timbermart avait comme premier adversaire l’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall. Malgré une égalité de 2 à 2 après la première manche, le reste du match appartient à l’Industrielle Alliance qui l’emportent finalement au compte de 9 à 4. Les 12 coureurs laissés sur les sentiers par le Couture Timbermart résument bien la raison de la défaite. Kenny Lyster et André Charest ont été les « moins pires » chez les perdants avec chacun 3 coups sûrs. Pour les vainqueurs, Pierre Dumas, Dan « Mayou » Mailhot, Françis « Twenty » Malenfant et Matthieu Corriveau avec un circuit de deux points dès la manche initiale ont chacun frappé 3 coups sûrs lors de cette rencontre.

Dans le 2e match de la soirée, le Construction Alain Morin avait beaucoup de pain sur la planche pour tenter d’infliger seulement une 4e défaite cette saison au VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon. L’équipe de l’heure dans la ligue de Softball Bull’s Head n’allait certainement pas baisser la garde en ce début de séries éliminatoires qui ont marqué 10 points lors des 3 premières manches pour prendre une confortable avance de 10 à 4. Ils ont cependant joué avec le feu puisque le Construction Alain Morin est revenu de l’arrière dans ce match en inscrivant 4 points dans les dernières manches pour finalement s’incliner au compte de 10 à 8. Les vétérans Johnny Raymond et Ryan Murphy, ainsi que la jeune « Sensation » Cole Mastine ont été les meilleurs pour le CAM offensivement. La redoutable attaque des gagnants a encore une fois été dévastatrice avec un grand total de 20 coups sûrs, un record cette saison. Ceci résume bien le concept d’équipe qui règne dans la formation du VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon.

Après maintenant le premier programme des séries éliminatoires du circuit Bull’s Head, le VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon prend une sérieuse option pour une place en finale en incluant les 2 points de départ que leur a donné le championnat de la saison avec 4 points. L’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall prend la deuxième place avec 2,5 points suite à leur victoire sur le Couture Timbermart qui eux ont maintenant 1 point. Le Construction Alain Morin devra rebondir dès leur prochaine rencontre s’ils veulent rester dans la course et se donner une chance de participer à la grande finale.