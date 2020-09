La formation du Sports CBA remporte les honneurs

Asbestos(RL) - Le terrain de balle Lou-Richard d’Asbestos était le théâtre d’une compétition de balle lente mixte au cours de la fin de semaine de la fête du Travail. Organisé par la formation portant fièrement les couleurs de l’entreprise locale, Béton Bédard inc., le tournoi pouvait compter sur la présence de 14 équipes dont plusieurs provenaient de la région des Sources et du Val-St-François, de même que des secteurs de Drummondville et Acton Vale notamment. Au terme de la fin de semaine, c’est finalement Sports CBA d’Asbestos qui s’est mérité la victoire en finale par la marque de 8 à 7 face aux Rebels de Saint-Georges-De-Windsor.

Le capitaine de l’équipe championne Michel Leblanc s’est dit évidemment heureux de cette victoire « C’était plaisant comme fin de semaine. Nous avons joués contre de bonnes équipes, dont certaines que nous affrontons quand même assez souvent et on sent qu’il se bâtit une rivalité amicale dans le jeu au fil du temps. Notre équipe est composée en grande partie de joueurs d’Asbestos, St-Félix-de-Kingsey et du coin de Richmond, donc quand nous jouons dans les environs, nous connaissons nos adversaires tous très bien la plupart du temps, ce qui ajoute assurément au plaisir de jouer dans des tournois comme celui-ci. » M. Yvon Moffat et l’ensemble du comité organisateur tenaient pour leur part, à féliciter les gagnants et les finalistes de même que l’ensemble des équipes présentes cette année. Des remerciements spéciaux étaient aussi dirigés vers leur commanditaire officiel, ainsi que tous les partenaires du tournoi de l’équipe Béton Bédard pour leurs soutiens.

M. Moffat a également tenu à souligner l’implication des joueurs et joueuses de la formation hôtesse qui, pour certains étaient appuyés par des membres de leur famille, auront grandement contribué au succès de l’évènement.