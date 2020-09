Beaucoup de plaisir au tournoi familial de balle lente de Saint-Claude

Saint-Claude(RL) - Le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez-vous encore une fois cette année lors du tournoi de balle familial, qui se déroulait les 22 et 23 août dernier sur le terrain de jeu de la municipalité. Au total ce sont six équipes dans la classe compétition et autant dans celle récréative, qui ont foulé la surface de jeu au cours de la fin de semaine. La famille Fréchette a pris la mesure de l’équipe regroupant des membres de la famille Perreault lors de la finale de la classe compétitive, alors que les Sage sont ressortis vainqueurs de leur duel face aux Loiselle du côté récréatif.

« Ce fut une très belle fin de semaine où la température incertaine au départ aura finalement été de notre côté et où la participation des gens du coin était encore bien présente. Je crois que la formule des deux lancers et trois manches durant lesquelles tout le monde frappe semblent être bien appréciées par les participants. Par ailleurs, j’aimerais remercier la municipalité de Saint-Claude de nous avoir épaulés pour cette activité, Julie Pellerin et sa famille pour le service de cantine ainsi que tous les précieux bénévoles qui se sont impliqués de diverses façons lors de l’évènement. » Souligna Yannick Maheux, organisateur. Si les formules de tournois de balle de type familial tendent à diminuer quelque peu dans la région, certains, comme celui du festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor, s’avèrent des incontournables. Parions qu’il est fort possible de voir se greffer celui de Saint-Claude à ce groupe au cours des prochaines années.