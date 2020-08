Le Construction Alain Morin retrouve le sentier de la Victoire

Richmond - C’est avec le moral dans les talons que le Construction Alain Morin amorçait leur 12e match de la saison. Après cinq défaites consécutives, les « NOIRS » ont rebondi de belle façon jeudi 20 août dernier avec une importante victoire face au Couture Timbermart.

Après avoir glissé au dernier rang du circuit suite au programme du samedi 15 août, les vétérans du Construction Alain Morin ont pris les choses en main pour mener l’équipe à une belle victoire au compte de 8 à 2. Jean « Johnny Peanut » Raymond a bien fait avec une performance de 3 en 4, lui qui aura su faire parler son leadership pour mener les siens à la victoire. Phil Porter et Ben Norris ont aussi très bien fait dans ce match, alors que le lanceur Ryan « Bryan » Murphy aura quant à lui neutralisé les frappeurs du Couture Timbermart. Les meilleurs à l’attaque pour les perdants ont été Marc-Alexandre Fonda et Gilles Fréchette avec 2 en 3.

Dans le deuxième match de la soirée, les deux équipes de tête s’affrontaient dans un duel qui s’est terminé dans la controverse. Le VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon a remporté ¨par défaut ¨cette rencontre, ponctuée de multiples revirements face à l’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall. En effet, tirant de l’arrière par deux points en début de 6e manche, le Via Capitale est revenu de l’arrière pour créer l’égalité 8 à 8, mais c’était avant de voir l’Industrielle Alliance remplir les coussins sans aucun retrait à son retour au bâton. Se commettant ensuite dans un double jeu, tout en contestant les décisions de l’officiel au marbre, deux joueurs de l’Industrielle Alliance ont finalement été expulsés du match, donnant par le fait même la victoire au Via Capitale. Malgré la défaite, Pierre Dumas et Matthieu Corriveau ont bien fait avec chacun trois coups sûrs. Ian Levasseur avec son 5e circuit de la saison, bon pour trois points, ainsi que Brent Patterson s’est notamment signalé du côté des vainqueurs.

Après 12 rencontres de disputées dans le circuit Bull’s Head et avec seulement un match à jouer en saison, le VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon a augmenté son avance en première position avec une fiche de 9-3-0. Le classement se resserre grandement par la suite, où 2 points séparent les positions 2 à 4. L’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall (5-6-1) détient un maigre point d’avance sur le Couture Timbermart (5-7-0), qui possède le même avantage d’écart sur le Construction Alain Morin (4-7-1).