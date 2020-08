Maïka Paquin est de retour au Vermont

Richmond (RC) – Une gardienne de but âgée de 16 ans demeurant à Richmond, Maïka Paquin, évolue pour une deuxième année dans une école préparatoire du Vermont aux États-Unis (Prep School Academic Award Vermont). Suite à ces deux étapes, la jeune hockeyeuse s’est préparée pour l’été afin d’être prête pour cette troisième épreuve.

« Maïka a rejoint son école la semaine dernière pour débuter une quarantaine de jours avant le début des cours, le 8 septembre. Elle a eu une invitation pour se joindre à cette école il y a deux ans après avoir visité deux écoles préparatoires (Prep School) afin de poursuivre son parcours de hockeyeuse. Elle a reçu une bourse très alléchante afin d’évoluer avec l’équipe pour 3 années. Sans cette bourse, elle n’aurait pu évoluer dans cet environnement, car les frais de scolarité s’élèvent à plus de 65 000 $ US par année », considèrent Maïka et ses parents, Carine Larivière et Martin Paquin.

À la fin de son parcours à son école au Vermont, qui est situé près de Burlington, Maïka souhaite évoluer dans la NCAA au niveau universitaire. « J’ai déjà des pourparlers avec quelques équipes et les choses augurent bien malgré la barrière de la langue, je redouble d’ardeur. De plus, j’ai décroché le prix Sophomore Academic, L’Élève par excellence de l’année ainsi que la joueuse la plus utile, du moins en février, au sein du Wildcat of the Month.

Mentionnons les installations qui lui sont offertes, la qualité de l’enseignement ainsi que le personnel pour le hockey sont des atouts majeurs afin qu’elle puisse progresser à son plein potentiel et ainsi atteindre ses objectifs. Maïka Paquin a bénéficié d’un excellent tremplin au niveau secondaire après avoir fréquenté l’École secondaire de Bromptonville, situé dans l’arrondissent de Brompton à Sherbrooke, pendant 3 ans avant de faire le saut aux États-Unis. L’encadrement offert à cette école a permis d’assurer une transition en douceur.