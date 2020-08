Baseball des Sources accueillera les Régionaux Moustique B cette fin de semaine

Asbestos(RL) - L’association de baseball mineur des Sources verra les terrains du parc Dollard à Asbestos et celui du parc Donald-Roy de Danville, être investis par de jeunes joueurs et joueuses de classe moustique B au cours de la prochaine fin de semaine. En effet le baseball mineur des Sources sera l’hôte cette année du championnat régional qui regroupera huit équipes en provenance de Sherbrooke, Magog, Drummondville ainsi que deux formations des Sources. Les équipes locales seront représentées par les A’s des entraineurs Steve Boisvert, Sylvain Bélanger et Dominic Côté, ainsi que la formation féminine des Raccoons pilotée par Cindy Yergeau, Marie-Pier Côté, Michel Boislard et Nancy Royer.

Le championnat qui se déroulera donc du 28 au 30 août, permettra aux jeunes de la région de vivre une expérience unique devant parents et amis. Bien que les filles des Raccoons trônent présentement en tête du classement et que les A’s se retrouvent au quatrième échelon, rien n’est encore joué et tous les espoirs seront permis lors des joutes de la fin de semaine. La population des Sources est donc invitée à se mobiliser et venir encourager les équipes locales de même que l’ensemble des jeunes Moustique B présent lors de cette compétition marquant la finalité de la saison de baseball.

De ce fait, mentionnons que les A’s auront le privilège d’ouvrir les hostilités face aux Angels de Sherbrooke au parc Dollard à compter de 18 h vendredi, alors que les Raccoons affronteront en lever de rideau la formation de Drummondville, également au parc Dollard d’Asbestos à 20 h. L’association de Baseball des Sources indique notamment que deux bâtons généreusement offerts par fabricant artisanal de la région «Wotton Wood» feront l’objet de tirages, afin d’aider à amasser des fonds pour l’organisme sportif.