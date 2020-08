Changements derrière le banc du Nordik Blades d’Asbestos

Asbestos (RL) - La direction du Nordik Blades d’Asbestos de la LRH, a annoncée avoir procédé à un important changement au niveau de son personnel d’entraineurs en vue de la prochaine campagne. Ainsi la formation asbestrienne confiera maintenant les rênes de l’équipe à M. Jean-Pierre Turcotte, lui qui succède donc à Terry Arguin qui était en poste avec l’équipe depuis la dernière saison des défunts Aztèques en 2016.

« Ce n’est jamais évident de procéder à ce genre de changements dans une ligue comme la nôtre, les gens avec qui on travaille sont des amis et des collaborateurs de grandes importances. Ceci dit il arrive des moments où l’on doit tenter de brasser les cartes, prendre un nouveau virage et insuffler un souffle différent à l’organisation pour le bien de nos de partisans et de la concession. Sans entrer dans les détails, je dirai simplement que nous avons eu un entretien très cordial avec Terry et que ce dernier comprend et respecte notre décision. Nous le remercions sincèrement pour son travail et tout ce qu’il a fait pour notre organisation au cours de son passage derrière le banc. Mentionnons par ailleurs que Terry demeure associé à l’équipe en tant que partenaire d’affaires très important via l’entremise de transport Grayson. » De confier Samuel Ducharme, joueur et assistant au directeur général de la formation Yanick Grenier. M. Ducharme souligna également que parmi les adjoints Yves Raymond et Steve Richer, seul ce dernier sera de retour avec l’équipe en 2020-2021.

Pour ce qui est de Jean-Pierre Turcotte, il aura su rouler sa bosse de belle façon dans le hockey au fil des ans, un parcours qui l’aura notamment mené à la barre des Cougars de Warwick en 2016. L’entraineur-chef débarque donc à Asbestos avec un mandat clair de faire progresser l’équipe et ainsi l’aider à atteindre de nouveaux sommets. Le Warwickois de 58 ans aura donc la chance de faire connaissance avec sa nouvelle formation très prochainement, alors que le camp d’entrainement du Nordik Blades s’ouvrira le 11 septembre prochain à l’aréna Connie-Dion d’Asbestos. Bien qu’il soit envisageable que le noyau de l’équipe soit de retour, quelques postes pourraient toutefois être à l’enjeu cette saison.

De ce fait, les personnes qui seraient désireuses de participer au camp de sélection du Nordik Blades peuvent signifier leur intérêt à la direction en entrant en contact avec eux via la page Facebook de l’équipe.