Couture Timbermart s’impose lors du programme de rattrapage

Richmond - Au terme de la 8e semaine d’activité dans la ligue de Softball Bull’s Head, où le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon et l’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall gagnaient respectivement leur match, se tenait un programme triple de rattrapage le samedi 15 août.

Bon dernier depuis le tout début de la saison, le Couture Timbermart a su rebondir lors de cette journée spéciale en remportant ses trois duels. Les lanceurs de la formation des « ROUGES » ont excessivement bien fait avec deux victoires pour Pat Laroche et une victoire pour André Charest. La défensive a tenu le coup tout au long de la journée et l’offensive a répondu de belle façon en produisant pas moins de 25 points. Pat Laroche aura sans l’ombre d’un doute été la bougie d’allumage du côté du Couture Timbermart, lui qui a réussi trois circuits lors des deux premiers matchs, ajoutant du même coup huit points produits à sa fiche. Anthony Laroche, Michael Boersen et Patrick Lefebvre ont également très bien fait lors de cette journée.

Trônant au sommet de la ligue Bull’s Head avec le plus grand nombre de victoires à leur fiche, le duo de lanceurs du Via Capitale, Sean Boersen et David Paterson, ont également su animer avec brio les spectateurs présents au stade Gérard « Gerry » Lefebvre avec leur talent de DJ. Fort de leurs deux victoires en trois rencontres, dont une par blanchissage, ces derniers s’assurent du championnat de la ligue de Softball Bull’s Head, alors qu’ils détiennent une avance de cinq points sur leur plus proche poursuivant avec seulement deux matchs à disputer. Ian « Lead-Off Seever » Levasseur et Dylan « Red Russian » Smith ont été les meilleurs à l’attaque avec huit coups sûrs chacun.

La formation de l’Industrielle Alliance a quant à elle remporté une seule victoire en trois sorties lors de ce programme triple et détient maintenant une mince avance d’un seul point en 2e position au classement général. La magie de Pierre « Pocheton » Dumas s’est estompée au monticule lui qui avait remporté sa première victoire en carrière lors du programme du 13 août. Les meilleurs offensivement ont été Anik Kendall et Matt Paterson avec huit et sept coups sûrs respectivement.

Finalement, la journée du 16 août aura été difficile moralement pour les troupes du Construction Alain Morin, alors qu’ils ont subi trois revers en autant de matchs. Malgré une tenue exceptionnelle de leur jeune recrue Cole « Sensation » Mastine, plusieurs petits détails ont fait défaut et ils n’ont su être en mesure de rebondir. Ryan « PEPSI » Murphy et le jeune Mastine ont tout donné pour raviver l’espoir avec 8 coups sûrs chacun, mais ces derniers ont tout de même dû s’avouer vaincus.

Après 11 rencontres, le VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon (8-3-0) décroche le titre de la saison régulière et par le fait même le trophée Jean-Paul « Gen » Dubois. L’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall (5-5-1) détient maintenant un maigre point d’avance sur le Couture Timbermart en 2e position, alors que ce dernier se retrouve maintenant à un match de la barre des .500 (5-6-0). Mentionnons également la période creuse que traverse présentement -Construction Alain Morin (3-7-1) avec quatre défaites consécutives.