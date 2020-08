8000 $ pour les écoles anglophones de Richmond

Richmond(RL) - La deuxième édition du tournoi bénéfice de balle lente au profit des secteurs sportifs des écoles anglophones St-Francis et Régional High School, aura une fois de plus été couronnée de succès. En effet, la compétition amicale regroupant 16 équipes mixtes se déroulait au stade Gérard-Gerry-Lefebvre de Richmond au cours de la fin de semaine et aura permis d’amasser, conjointement avec la collecte de fonds préalablement tenue sur Facebook, la somme totale de 8000 $.

L’organisateur de l’évènement M. Yannick Maheux se disait on ne peut plus satisfait du déroulement des activités et très heureux de la participation des gens de la région. « Après une bonne première édition en 2019 nous ayant permis de recueillir 3600 $, nous avions le désir et la conviction de poursuivre l’aventure cette année pour le bien des jeunes. Ainsi, grâce à la participation du nombre doublé des équipes versus l’an passé et à l’implication de la population, de membre de nos familles et de nombreux amis, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir redistribuer tout cet argent de manière équitable entre les écoles primaire et secondaire anglaises. » Nous a-t-il confiés.

Évidemment une organisation de cette ampleur nécessite beaucoup de travail et d’aides de toutes sortes. « Très humblement mon épouse Mélissa Loiselle et moi désirons remercier du fond du cœur les généreux commanditaires, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à l’atteinte de ce magnifique résultat aujourd’hui. Bon nombre de bénévoles, ainsi que des joueurs - joueuses, parents et amis se sont également relayés afin de nous épauler et assurer les services tels que le bar, la cantine, l’entretien, arbitrer et marquer les parties notamment. De plus, nous tenons à remercier toutes les équipes inscrites au tournoi, non seulement pour leurs présences et encouragements à la cause, mais aussi pour le grand esprit de camaraderie dont ces derniers ont fait preuve tout au long du week-end. » De poursuivre M. Maheux.

C’est donc sous le signe du plaisir et de la bonne humeur que s’est déroulée la finale du tournoi opposant les Idiolescents et la formation de l’école St-Francis, rencontre qui s’est soldée en prolongation avec une victoire par la marque de 16 à 14 à la faveur de St-Francis. Rappelons que l’ensemble de l’argent recueilli servira à moderniser le matériel et les équipements sportifs au sein des deux établissements de Richmond, membres de la commission scolaire Eastern Townships. Pour ce qui est de la remise des chèques aux dirigeants des écoles, ceux-ci devraient avoir lieu dans les premières semaines suivant la prochaine rentrée des classes.