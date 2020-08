Le tournoi de balle lente au profit des écoles anglophones, de retour à Richmond

Richmond (RL) - Le tournoi de balle lente organisé l’an dernier afin de recueillir des fonds pour le département sportif des écoles St-Francis et Regional High School de Richmond, est de retour pour une seconde édition cette année. Le comité organisateur formé de M. Yannick Maheux, son épouse Mélissa ainsi que différents amis et collaborateurs, récidive donc avec une formule qui a connu du succès en 2019 et qui aura permis d’amasser la somme de 3 600 $. « C’est plaisant de voir que l’engouement est là, autant au niveau des équipes que de la population en général, elle qui démontre beaucoup de soutiens envers ses établissements scolaires.

L’an dernier nous avions compté sur huit équipes et l’évènement s’était déroulé sur une seule journée. Cette année nous avons la chance de voir le nombre d’inscriptions doubler avec 16 et le tournoi se tiendra cette fois sur deux jours, soit le samedi 8 et le dimanche 9 août prochain au Stade Gérard-Lefebvre de Richmond. » D’expliquer M. Maheux. La compétition amicale mixte (9 gars et 2 filles) ne comportera aucune remise de bourse aux gagnants, alors que l’ensemble des profits recueillis seront remis aux écoles. « Au départ, nous avions ciblé le mois de mai pour tenir l’organisation de ce tournoi, mais en raison de la crise sanitaire actuelle nous avons évidemment dû reporter quelque peu la tenue de l’évènement. Je tiens d’ailleurs à remercier la grande générosité des commanditaires qui ont embarqués avec nous encore une fois cette année, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribués de quelconques façons, dont notamment par l’entremise de dons offerts lors de la collecte de fonds qui se tenait récemment sur Facebook.

Toutes les sommes amassées serviront à moderniser les vêtements et/ou équipements sportifs au sein des deux écoles. » A-t-il continué. Trois équipes regroupant des professeurs seront aussi aux nombres des participants, dont une provenant même de l’école ADS de Danville venue supporter la cause pour les jeunes de la région. Les activités débuteront donc à 9 h ce samedi et devraient s’échelonner jusqu’aux alentours de 17 h le lendemain. Un service de bar et de cantine (Hot dog – Hamburger) administrés par les bénévoles sera également sur place. Les personnes qui seraient désireuses de contribuées à la cause peuvent toujours le faire en entrant en contact avec M. Yannick Maheux au : 819-452-2511.