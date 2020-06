C’est un départ pour le Soccer dans les Sources

MRC des Sources (RL) - Les jeunes joueurs et joueuses de soccer de la MRC des Sources devaient faire preuve de patience avant de pratiquer leur sport favori. Bien que les autorisations nécessaires pour entamer la première phase de la reprise des activités avaient été octroyées par la ministre Isabelle Charest et le gouvernement Legault le 8 juin dernier, tout portait à croire que cela prendrait encore quelques semaines avant de revoir de l’action sur les terrains de la région. « Le processus de retour au jeu a été défini en cinq phases distinctes et précises, allant du développement des aptitudes individuelles jusqu’à la reprise totale et complète. Cela dit, comme dans tous les autres domaines, une multitude d’exigences de sécurités sanitaires se doivent d’être respectées, et ce, avec raison.

Toutefois, le CA du club de soccer Danville-Asbestos en était venu à la conclusion de ne pas prendre part aux premières phases de la reprise en raison d’un manque de ressources, notamment au niveau du personnel requis. Le conseil d’administration, qui se réunit hebdomadairement, afin de faire le point sur l’évolution des phases avec Soccer Québec et d’analyser en groupe les mises à jour de la santé publique, accueille donc avec joie la plus récente annonce de la ministre, qui fait état d’un déconfinement plus large et complet des sports d’équipes à compter de ce lundi 22 juin, ce qui nous amène du même coup directement à la cinquième phase du programme de relance.

Il faut avouer que le fait que le soccer représente un sport de proximité avec risques de contacts complexifiait quelque peu le respect des mesures de distanciations sociales demandées au départ. Il faut donc comprendre que même si nous avions tous très hâte d’accueillir les jeunes pour le reste de la saison, il était jusque-là encore trop tôt pour donner une date de reprise, laquelle devrait maintenant lieu au cours de la semaine du 28 juin. » De confier M. Christian St-Amant, qui est l’un des sept membres formant le conseil d’administration du CSDA, présidé par M. Steve Bilodeau.