Les jeunes peuvent reprendre le baseball, mais avec de multiples ajustements

Asbestos(RL) - Le gouvernement du Québec annonçait au cours de la semaine dernière, que les sports d’équipes extérieures amateurs, seraient de nouveau autorisés à compter de ce lundi 8 juin. Voilà certes une excellente nouvelle, mais de multiples mesures de sécurité viennent évidemment se greffer comme étant des conditions « sine qua non » à la reprise de ces activités. C’est notamment une réalité à laquelle les jeunes porte-couleurs des formations des A’s, formant les équipes des différents niveaux de l’association de baseball mineur des Sources, seront confrontés au cours des prochaines semaines.

Sans énumérer l’ensemble de mesures ajoutées ou modifications apportées, il est tout de même important de mentionner que suite à un plan de relance établi en sept manches par Baseball Québec et ses partenaires, plan qui va du développement des habiletés motrices jusqu’à la dispute d’un tournoi, bien des étapes se doivent d’être traversées en amont. En effet, tel que le stipule la charte de reprise, il est fort possible pour une région ou pour une autre, que les avancées ne se fassent pas à la même vitesse, selon les directives qui émaneront de la santé publique en cours de route. Ceci dit, chacune des équipes se devra obligatoirement de nommer une personne responsable du volet sanitaire au sein de son groupe. Cette dernière s’assurera que l’ensemble des mesures de sécurité seront respectées par tous les membres de l’équipe. De plus, chaque jeune devra avoir ses équipements personnels, casque, gants et bâton.

Toutefois, si un partage de bâton devait s’avérer nécessaire, celui-ci devra être désinfecté entre chaque utilisation. Bouteille d’eau et désinfectant personnels seront aussi exigés, de même que le lavage de mains et les réponses aux questions sanitaires d’usages avant l’entrée sur le terrain. Une fois sur l’aire de jeu, l’équipe en défensive fournira ses propres balles, aucune félicitation mutuelle avec tape dans les mains et/ou rassemblement au monticule ne sera tolérée, les joueurs et joueuses devront demeurer à l’extérieur de l’abri des joueurs afin de respecter la distanciation sociale demandée et la traditionnelle poignée de main de fin de rencontre fera quant à elle place à une simple salutation de la casquette. Une multitude de règlements seront également amendés cette saison, dont notamment l’utilisation d’un lance-balle préconisée pour les niveaux Atome A et Moustique B en raison du fait qu’aucun receveur ne sera d’office dû à la complexité entourant la désinfection de l’équipement. Voilà tout juste quelques points particuliers entourant le retour au jeu des jeunes sportifs prochainement.

Bien que cela puisse assurément sembler tout un casse-tête de gestion, Mme Cindy Yergeau, œuvrant au sein du comité du baseball mineur des Sources, nous assure cependant que les préparatifs de retour vont bons trains et que tout devrait être en place afin d’offrir, une saison différente assurément, mais sécuritaire et tout de même très plaisante aux jeunes de la région.