Ouverture des pistes cyclables le 15 mai prochain

Richmond – La MRC du Val-Saint-François ouvrira son réseau cyclable la Cantonnière à compter du 15 mai prochain. D’ici là, la population devra éviter de parcourir les pistes cyclables afin de permettre la réalisation des travaux d’entretien printanier. Plusieurs mesures seront aussi en vigueur en lien avec la situation liée à la COVID-19.

Le printemps est arrivé ; le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Afin d’offrir un réseau cyclable sécuritaire et agréable, la MRC entreprendra les travaux d’entretien avant l’ouverture du réseau. Ces travaux qui sont effectués à la suite de la période de dégel permettront, entre autres, de niveler les pistes, mais également de réparer la surface cyclable souvent endommagée par les aléas de la nature (inondation, crevasses, arbres cassés, etc.).

Dû à la situation liée à la COVID-19, les mesures de distanciation sociales de 2 mètres devront être respectées en tout temps sur le réseau cyclable. Les regroupements seront aussi interdits. Pour en savoir plus sur le réseau cyclable dans le Val-Saint-François, visitez le site web de tourisme Val-Saint-François au : https://tourisme.val-saint-francois.com/activitesattraits/nature-et-plein-air/#vélo