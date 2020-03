Club Quad de la MRC du Val-St-François

Val-St-François — Déjà la période hivernale du quad est terminée. Une autre belle saison qui s’est terminée envers et contre tous pour faire place, nous l’espérons, bientôt à la chaleur et les parcelles de sentiers estivales. Le club remercie une fois de plus toute l’équipe de bénévoles qui ont fait de cette saison un succès; les 3 équipes d’opérateurs de surfaceuse, soit le secteur ouest (Valcourt), est (Windsor) et au centre (St-Denis), les agents de sentiers, ainsi que les membres du CA qui travaillent fort autant au niveau des activités que dans les sentiers. Le club remercie aussi particulièrement les propriétaires de terrains qui nous autorisent les droits d’accès.

Le samedi 7 mars dernier se tenaient les essais de côté à côte et VTT Can-Am chez Performance NC de Valcourt. Selon Martin Bergeron, directeur général de Performance NC, entre 150 et 200 personnes sont venues voir les nouveaux modèles et essayer les 7 véhicules hors route disponibles. Après l’activité, une randonnée était organisée afin de faire visiter le nouveau sentier en développement du côté de Durham Sud. Lors de cette randonnée qui partait de Valcourt, une trentaine de véhicules tout-terrain se sont rendus souper au restaurant des Érables situé à Durham Sud. Merci à tous ceux qui sont venus aux essais chez Performance NC ainsi que ceux qui ont participé au souper pizza.