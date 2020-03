Rafales en action!

Windsor — En collaboration avec le club Envolley et l’École secondaire du Tournesol, nos Rafales en volleyball ont eu la chance de participer gratuitement à une clinique spécialisée. La clinique sur les phases de jeu (service et réception) s’est déroulé la journée pédagogique du 9 mars 2020 au gymnase de l’école. L’entraîneur responsable était M.Alexandre D’Ambroise, entraîneur collégial division2. Au total, 24 athlètes ont vécu cette expérience. Nous aurons deux autres cliniques offertes sur journées pédagogiques soit le 9 avril 2020 (jeu au filet [attaque et contre]) de 9h à 12h et le 18 mai 2020 (défensive et passe) de 9h à 12h. Les cliniques sont par contre réservées aux athlètes des Rafales en volleyball.