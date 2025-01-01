X
SLA dans le Val-Saint-François : pas d’excès de cas

durée 23 octobre 2025 | 09h26
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Contrairement à la perception populaire, il n’y a pas plus de cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans la MRC du Val-Saint-François.

C’est ce qui ressort de la deuxième phase d’une enquête menée par la Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie — CHUS au cours de la dernière année.

« Nous avons eu à cœur le questionnement des citoyens sur l’origine de cas de SLA qu’ils percevaient en excès dans leur localité. D’importants travaux ont été accomplis par la Santé publique au cours de la dernière année. Nous n’avons pas trouvé d’excès de SLA au Val-Saint-François. On souhaite évidemment tous des réponses sur les causes des maladies pour agir en prévention. Pour cela, il faut continuer de réaliser des études relevant du milieu de la recherche. La santé publique ne poursuit pas son enquête, mais surveillera la survenue de nouveaux cas en Estrie. Elle demeure également disponible pour collaborer à des recherches », nous confie Dre Isabelle Samson, directrice de la Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.

Mercredi dernier, la Direction de la santé publique avait convié la population à une rencontre pour faire le point sur les travaux réalisés au cours de la dernière année. Environ 70 personnes y ont pris part.

« Avec les quatre méthodes et les données dont on dispose, on est convaincu qu’il n’y a pas d’excès. J’ai aussi la conviction qu’on a réussi à retracer tous les cas des 20 dernières années ; on a fait le tour du jardin », de dire Dre Mélissa Généreux

Les chercheurs sont en mesure de confirmer que 30 personnes ayant résidé au Val-Saint-François ont reçu un diagnostic de la SLA entre 2006 et 2025. Ces chiffres se comparent avec ceux de l’Estrie et ceux du Québec.

Plus de détails dans la prochaine édition du journal Actualité — L’Étincelle.

 

 

