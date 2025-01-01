X
Journée solidaire en déficience physique

Des usagers enchantés par une activité spéciale à Saint-Claude

durée 4 octobre 2025 | 06h17
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Claude — Le 19 septembre dernier à la Salle communautaire aux Quatre vents à Saint-Claude, des équipes du programme déficience physique et des organisateurs communautaires ont réalisé la 3e édition d’une activité festive et solidaire entre usagers ayant une déficience physique et leurs proches aidants. Plus de 50 participants étaient présents.

Le transport et le dîner ont été offerts aux participants grâce à la contribution de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, la Fondation du CSSS des Sources et de partenaires et commerces locaux.

« Les usagers ont pu s’amuser et créer de nouveaux liens. Spectacle d’humour avec William Bernaquez, Marie-Christine Ricignulo et Elisabeth Grondin, jeux d’adresse, kiosques d’organismes communautaires, discussion sur les services reçus et les souhaits pour l’année à venir, les activités variées ont répondu aux besoins de partage et de divertissement des participants », de dire Miriam Fillion, conseillère en communication au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

L’activité devrait être répétée.

 

 

 

 

 

