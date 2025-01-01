Val-des-Sources — C’est aux abords du désormais mythique ancien puits minier de Val-des-Sources que les membres du comité organisateur de la 5e édition de l’événement Gagne ton Ciel 2025 ont procédé, le mercredi 20 août dernier à la présentation officielle d’un chèque symbolique à l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie.

C’est ainsi que la somme de 21 500 $ que l’initiateur de l’activité, José Laroche, et son équipe ont remise au directeur général de l’ASPE, M. René McKay, marque le total de l’argent amassé lors de l’activité tenue le 19 juillet 2025 au profit de l’organisme.

Il s’agit d’une édition couronnée de succès pour l’organisation, elle qui avait recueilli 14 277 $ en 2024.

C’est donc dire qu’une fois le total de 2025 ajouté, ce sont plus de 65 827 $ que l’équipe de Gagne ton Ciel aura remis à la cause de la sclérose en plaques de l’Estrie, grâce à la générosité des gens, depuis les premiers tours de roue de ses excursions en véhicule Jeep au cœur de la mine Jeffrey.

« Je suis très heureux de voir que les gens sont de plus en plus nombreux à participer et supporter la cause, tandis que les commanditaires continuent de se montrer des plus généreux également. C’est vraiment beaucoup de travail accompli par l’ensemble de notre vingtaine de bénévoles, mais le résultat nous rend tellement fiers que tout cela en vaut la peine, sans aucun doute. Je me dois de remercier toute l’équipe de notre comité et tous celles et ceux qui ont mis l’épaule à la roue encore une fois cette année. J’aimerais bien entendu remercier l’ensemble des personnes qui sont venues nous encourager au à la place de la Traversée et toutes les personnes qui se sont prévalues d’une promenade hors du commun en Jeep sur les pourtours de l’ancienne Mine de la ville. Mais cela dit, tout cela ne serait pas possible sans l’appui de la Ville de Val-des-Sources, du député André Bachand, ainsi que tous les partenaires commerciaux et corporatifs qui nous appuient dans cette initiative. »

M. José Laroche exprime aussi avec fierté et reconnaissance sa gratitude envers les entreprises Biogénie, la Miellerie King, Le Moulin 7, La Jambonnière, Coop Métro, JN Auto.com et d’autres encore qui ont contribué au succès de la cinquième édition.

« J’aimerais remercier à mon tour José et son équipe, non seulement pour son apport cette année, mais aussi pour tout le travail réalisé au cours de chacune des éditions. Les sommes recueillies sont extrêmement précieuses, car elles permettent à l’Association de poursuivre son travail d’accompagnement et le déploiement de son plan d’intervention en six axes auprès des milliers de personnes atteintes en Estrie. Un grand Merci à tous ! », d’ajouter pour sa part le Directeur de l’ASPE.

À noter que l’initiative mené par M. Laroche et son équipe aura sûrement su influencer des concitoyens et d’autres initiatives du genre par le fait même, alors qu’un tournoi de balle molle indépendant, toujours au profit de l’ASPE, se déroulait en simultané à l’autre bout de la 1re avenue, soit au stade Lucien ¨Lou¨ Richard de Val-des-Sources.