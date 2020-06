Toyota Richmond fait don de 4000 masques médicaux de protection

Richmond (RL) - Nul besoin de préciser que les mesures de protection mises en place afin de limiter la propagation de la covid-19 engendrent très certainement des coûts supplémentaires d’exploitation aux commerces et organismes depuis la réouverture. De ce fait, ayant à cœur de supporter les différents intervenants communautaires de sa région, le concessionnaire automobile Toyota Richmond a fait don de 4000 masques médicaux au cours des derniers jours à divers organismes présents sur le territoire de la MRC des Sources.

« Bien que ce soit nécessaire et légitime, nous savons ce que peut représenter l’achat d’équipements de sécurité et nous sommes aussi conscients que ce n’est peut-être pas nécessairement facile pour tous les organismes à ce stade-ci de la reprise. Or, reconnaissant le besoin assurément présent pour des masques de protection, nous avons contacté M. Mario Morand, qui est une personnalité bien connue dans la MRC des Sources, afin que ce dernier puisse quelque peu nous guider vers les organismes ayant un besoin de ce type, lequel nous a bien aidés et dirigés également, notamment en initiant un contact avec la Corporation de développement communautaire des Sources (CDC). » De confier lors d’un entretien, M. Alain Fournier et Mme Geneviève Fournier, copropriétaires de Toyota Richmond.

Ainsi, ce sont 12 organismes, tous membres du CDC, qui se partageront le généreux don. Ces derniers sont : le Centre d’action bénévole (CAB) des Sources, la Croisée des sentiers, Défi handicap des Sources, Albatros des Sources, Cuisine Amitié, le Carrefour Jeunesse-emploi (CJE), l’Association des Groupes Jeunesse de l’Or Blanc (AGJOB), la Maison des Jeunes au Point de Danville, le Service budgétaire populaire (SBP) des Sources, la Maison des Familles FamillAction, le Centre des Femmes du Val-Saint-François et le Service de transport collectif (STC) des Sources.

« La pandémie a grandement bousculé le quotidien des organismes communautaires. Pour s’assurer que tous réussiront à maintenir la qualité de leurs activités ou encore à apporter les ajustements nécessaires, chaque coup de pouce compte. Aujourd’hui, l’appui de Toyota Richmond favorise la mise en place de mesures sécuritaires. Merci Mme Geneviève Fournier et M. Alain Fournier. » S’est quant à lui exprimé M. Alain Roy, coordonnateur de la CDC des Sources par voie de communiqué sur la page internet de la ressource communautaire.