Le député de Richmond, Bernard Sévigny, sera-t-il ministre ?

Actulaités-L'Étincelle — Nouvellement élu à l’Assemblée nationale, le péquiste Bernard Sévigny se dit prêt à « servir » , peu importe qu’il accède au conseil des ministres ou pas.

Parce qu’il est le conjoint de la mairesse de Sherbrooke, Marie-Claude Bibeau, il semble toutefois peu probable que le député de Richmond soit nommé aux Affaires municipales.

« Je vais avoir une discussion avec la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale. J’en ai déjà eu une au mois de mai lorsque je me suis présenté comme candidat. À ce moment, je n’étais pas assujetti à la Loi sur l’éthique. Maintenant, je suis élu ; nous allons donc nous reparler assez rapidement », indique M. Sévigny, en ajoutant que cette situation ne l’empêchera par de faire son travail.

Croit-il en ses chances d’hériter d’un ministère ?

« Cette décision appartient au premier ministre, répond le député. C’est son privilège de constituer le conseil des ministres. Je vais aller là où Paul Saint-Pierre-Plamondon pense que je suis le plus utile. Est-ce que c’est un ministère ? Est-ce que c’est autre chose ? Il y a des présidences de commissions… Il y a plein de rôles stratégiques. Honnêtement, je ne serai pas déçu si je ne suis pas nommé ministre. »

Dossiers

Bien sûr, M. Sévigny s’attaquera sous peu à plusieurs dossiers locaux. Le premier : mettre en place un bureau de circonscription électorale dans Richmond.

« Il est important que les gens de Richmond puissent avoir accès à un endroit et à un numéro de téléphone. Il faudra aussi constituer l’équipe qui sera dirigée par Étienne Vézina. Nous voulons une équipe à la fois compétente et efficace qui connaît la machine gouvernementale », mentionne le nouveau député.

Le choix de la municipalité qui accueillera le bureau de comté n’est pas encore déterminé. « Il faut que ce soit central dans la circonscription électorale, relève Bernard Sévigny. L’accessibilité routière sera un élément déterminant. Nous verrons à avoir possiblement un pied-à-terre dans d’autres municipalités avec des services qui pourraient être offerts une fois aux deux semaines. Pour l’instant, c’est la priorité. »

Bien sûr, le déménagement du poste de la SQ, la construction d’une nouvelle bibliothèque à Windsor, la réfection des installations sportives et l’aménagement du centre multisport à Saint-Denis-de-Brompton sont des questions auxquelles le député accordera temps et énergie.

« Nous voulons avant tout bien documenter ces dossiers. Dans les premières semaines, je vais refaire une tournée pour aller en profondeur. C’est un travail de terrain que je veux faire assez rapidement. C’est la base de confiance avec laquelle nous voulons travailler », affirme le député, en mentionnant qu’une rencontre avec l’ex-député André Bachand est à prévoir.