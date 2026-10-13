Le député Lefebvre nommé vice-président du Comité permanent des finances de la Chambre des communes

Le député de Richmond—Arthabaska—des-Sources, Eric Lefebvre, a été nommé vice-président du Comité permanent des finances de la Chambre des communes (FINA) en septembre 2026.

Actualités-L’Étincelle — À la reprise des activités à la Chambre des communes pour la session automnale 2026, Eric Lefebvre a été nommé vice-président du Comité permanent des finances de la Chambre des communes (FINA), une nouvelle responsabilité parlementaire qui s’inscrit dans la continuité de son travail sur les dossiers économiques et financiers depuis son arrivée à Ottawa.

Membre du Comité permanent des finances depuis le début de la 45e législature, le député Lefebvre entend poursuivre son travail avec rigueur dans le cadre de ce nouveau rôle.

« Je tiens d’abord à remercier sincèrement mes collègues membres du Comité pour leur confiance. C’est un privilège d’assumer cette nouvelle responsabilité au sein d’un comité qui joue un rôle important dans les travaux de la Chambre des communes. Je l’accepte avec beaucoup d’humilité et avec la volonté de continuer à travailler avec sérieux, rigueur et détermination sur les enjeux économiques et financiers qui touchent directement les Canadiennes et les Canadiens », a mentionné le député de Richmond—Arthabaska—des-Sources.

Au cœur des enjeux économiques

Le Comité permanent des finances a notamment pour mandat d’étudier et de faire rapport sur les questions relatives au mandat, à l’administration et au fonctionnement de plusieurs institutions fédérales relevant de son champ de compétence, dont le ministère des Finances Canada et l’Agence du revenu du Canada.

Ses travaux peuvent notamment porter sur les consultations prébudgétaires, les prévisions de dépenses, les rapports sur la politique monétaire de la Banque du Canada, les mises à jour économiques et budgétaires du gouvernement, l’étude de projets de loi de même que différentes études portant sur des enjeux économiques et financiers.

Chaque année, le Comité mène également des consultations prébudgétaires afin d’entendre des citoyens, des organisations et des acteurs économiques et de formuler des recommandations en prévision du budget fédéral.

« Les décisions prises à Ottawa en matière de finances publiques ont des répercussions très concrètes sur les familles, les travailleurs, les entrepreneurs et les communautés de partout au pays. Mon objectif demeure le même : poser les questions nécessaires, écouter les réalités vécues sur le terrain et m’assurer que celles-ci soient entendues dans le cadre de nos travaux parlementaires », a ajouté le député conservateur.

Continuité

Cette nomination vient s’ajouter aux responsabilités confiées au député Eric Lefebvre depuis son élection à la Chambre des communes. En mai 2025, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, l’avait nommé ministre associé du Cabinet fantôme responsable des Finances.

Depuis, M. Lefebvre participe activement aux travaux parlementaires portant notamment sur les finances publiques, l’économie, la fiscalité et le coût de la vie.

À l’occasion de cette nomination en 2025, le député avait d’ailleurs indiqué vouloir exercer ses responsabilités avec « détermination et rigueur », un engagement qu’il entend maintenir dans ses nouvelles fonctions de vice-président du Comité permanent des finances.

« Cette nouvelle responsabilité me permettra de poursuivre le travail entrepris depuis mon arrivée à Ottawa. Je vais continuer de défendre avec conviction les intérêts des citoyens de Richmond—Arthabaska—des-Sources, tout en contribuant aux travaux du Comité sur les grands enjeux économiques auxquels le Canada est confronté », a conclu Eric Lefebvre.