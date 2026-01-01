X
Rechercher
Publicité

Texte de l’équipe de la Cuisine Amitié de la MRC des Sources

Départ de France Blanchet comme directrice de la Cuisine Amitié

durée 5 janvier 2026 | 00h00

Nous souhaitons souligner le départ de France Blanchet comme directrice de la Cuisine Amitié de la MRC des Sources dont l’engagement et la fiabilité ont marqué l’organisme et la communauté.

Attentive aux besoins des personnes et de la communauté, France a contribué à rendre l’alimentation plus accessible et abordable en mettant de l’avant le rôle des cuisines collectives. Ouverte aux collaborations, elle a su établir des partenariats solides avec différents organismes du milieu de la MRC au bénéfice de tous.

Animée par la curiosité, elle aimait découvrir de nouveaux aliments et recettes, qu’elle partageait ensuite avec les participants. Accueillante et fidèle aux valeurs de l’organisme, elle a accordé une grande importance à la saine alimentation.

Soucieuse de réduire le gaspillage et attentive aux enjeux environnementaux, France a encouragé la récupération, le compostage et les pratiques favorisant l’économie circulaire.

Elle a été à l’origine de projets, notamment la mise sur pied du volet de transformation alimentaire et des Équimets. Grâce à sa vision, elle a su aller chercher des partenaires importants, dont l’épicerie Metro, permettant ainsi de renforcer l’impact de ces initiatives dans la communauté.

Elle a contribué à plusieurs projets structurants, dont le réaménagement des locaux et l’ajout d’une chambre froide, afin de mieux répondre aux besoins opérationnels de l’organisme.

Avec le conseil d’administration, elle a travaillé à l’amélioration des conditions de travail des employées, en soutenant la conciliation travail-famille.

Nous remercions France pour sa contribution et lui souhaitons une belle continuation empreinte de santé et de beaux projets.

 

Le Conseil d’administration et l’équipe de la Cuisine Amitié de la MRC des Sources

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Chambre de commerce unifiée de Valcourt et Windsor : un processus qui évolue

22 décembre 2025 | 0h00

Chambre de commerce unifiée de Valcourt et Windsor : un processus qui évolue

À la suite de la récente prise de position publique de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond concernant l’utilisation de la dénomination « Chambre de commerce et industrie du Val-Saint-François », les membres du conseil d’administration de la nouvelle chambre unifiée des régions de Valcourt et Windsor souhaitent préciser ...

LIRE LA SUITE
Les jeunes et la politique municipale : un rendez-vous manqué, mais pas perdu

1 décembre 2025 | 0h00

Les jeunes et la politique municipale : un rendez-vous manqué, mais pas perdu

Chaque élection municipale ramène le même constat : un taux de participation préoccupant, et particulièrement faible chez les jeunes. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il demeure alarmant. Pourtant, les décisions prises à l’échelle locale influencent directement notre quotidien : les routes que nous empruntons, les parcs où nous jouons, les ...

LIRE LA SUITE
L’affaire portée devant les tribunaux

7 juin 2025 | 4h00

L’affaire portée devant les tribunaux

Chers citoyennes et citoyens, Je tiens à vous adresser ce message avec transparence et sincérité. Depuis le tout début de mes démarches avec la municipalité, j’ai toujours agi de bonne foi. J’ai multiplié les efforts pour faire entendre raison à l’administration en place, dans l’intérêt du bien commun. Mon objectif a toujours été d’éviter des ...

LIRE LA SUITE