Nous souhaitons souligner le départ de France Blanchet comme directrice de la Cuisine Amitié de la MRC des Sources dont l’engagement et la fiabilité ont marqué l’organisme et la communauté.

Attentive aux besoins des personnes et de la communauté, France a contribué à rendre l’alimentation plus accessible et abordable en mettant de l’avant le rôle des cuisines collectives. Ouverte aux collaborations, elle a su établir des partenariats solides avec différents organismes du milieu de la MRC au bénéfice de tous.

Animée par la curiosité, elle aimait découvrir de nouveaux aliments et recettes, qu’elle partageait ensuite avec les participants. Accueillante et fidèle aux valeurs de l’organisme, elle a accordé une grande importance à la saine alimentation.

Soucieuse de réduire le gaspillage et attentive aux enjeux environnementaux, France a encouragé la récupération, le compostage et les pratiques favorisant l’économie circulaire.

Elle a été à l’origine de projets, notamment la mise sur pied du volet de transformation alimentaire et des Équimets. Grâce à sa vision, elle a su aller chercher des partenaires importants, dont l’épicerie Metro, permettant ainsi de renforcer l’impact de ces initiatives dans la communauté.

Elle a contribué à plusieurs projets structurants, dont le réaménagement des locaux et l’ajout d’une chambre froide, afin de mieux répondre aux besoins opérationnels de l’organisme.

Avec le conseil d’administration, elle a travaillé à l’amélioration des conditions de travail des employées, en soutenant la conciliation travail-famille.

Nous remercions France pour sa contribution et lui souhaitons une belle continuation empreinte de santé et de beaux projets.

Le Conseil d’administration et l’équipe de la Cuisine Amitié de la MRC des Sources