Texte de Kevin Bombardier

Chambre de commerce unifiée de Valcourt et Windsor : un processus qui évolue

durée 22 décembre 2025 | 00h00

À la suite de la récente prise de position publique de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond concernant l’utilisation de la dénomination « Chambre de commerce et industrie du Val-Saint-François », les membres du conseil d’administration de la nouvelle chambre unifiée des régions de Valcourt et Windsor souhaitent préciser certains éléments liés au processus en cours.

La nouvelle Chambre de commerce et industrie du Val-Saint-François se veut un regroupement de la Chambre de commerce de Valcourt et de la Chambre de commerce de Windsor, et ce, au service de tout le territoire. Cette initiative découle d’une volonté de renforcer la représentation entrepreneuriale régionale en misant sur la force du nombre et la complémentarité de nos communautés.

Depuis plus de deux ans, les chambres de commerce de Windsor, Valcourt et Richmond ont exploré ensemble la possibilité d’unir leurs forces pour mieux servir les entrepreneurs du Val-Saint-François.

Lors de son assemblée générale annuelle, la Chambre de Richmond a choisi de maintenir son autonomie, une décision que nous respectons. Les chambres de Windsor et Valcourt ont donc poursuivi leur démarche de regroupement.

Le choix du nom « Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François » a été présenté aux membres lors de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2025 de la Chambre de commerce de Windsor.

Ce nom régional témoigne de notre vision : rassembler et servir les entrepreneurs de tout le Val-Saint-François. Il nous permet de renforcer notre poids collectif, d’offrir des services et un réseau d’affaires élargis, et de faciliter l’adhésion future de partenaires qui souhaiteraient se joindre au regroupement.

Nous avons informé la Chambre de Richmond de notre intention concernant le nom de la Chambre unifiée avant de le soumettre à nos membres. Nous avons pris connaissance de leurs préoccupations via le communiqué du 18 novembre 2025. Notre porte reste ouverte à toute collaboration future avec la Chambre de Richmond et l’ensemble des acteurs économiques de la région.

Dans les prochains mois, la nouvelle chambre unifiée consultera les entrepreneurs et commerces du territoire afin de définir ensemble les orientations et priorités pour mieux répondre à leurs besoins. La question du nom pourra faire partie des éléments analysés dans le cadre de cette consultation élargie.

Une voix régionale unifiée nous permettra de mieux servir et faire rayonner les entreprises et commerces du Val-Saint-François.

Les entrepreneurs, commerces et personnes intéressées à suivre l’évolution de ce processus peuvent consulter les pages Facebook des Chambres de commerce de Windsor et de Valcourt.

 

Kevin Bombardier

Vice-président de la Chambre de commerce et industrie du Val-Saint-François

