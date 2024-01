L’épicerie à Windsor : transition de la ville vers la périphérie

Je vous écris au sujet du remplacement de Provigo au coin de la 8e Avenue et de la rue St-Georges par Maxi au parc d’affaires de l’autoroute 55. Même si je suis déçue parce que ma famille adore le Provigo à la location actuelle à distance de marche de notre maison, je comprends que la seule chose qui ne change pas dans la vie est le fait que la vie change.

Je vous écris, cependant, pour demander que les citoyen.ne.s, les entrepreneur.euse.s, et le gouvernement local fassent des choses pour nous faciliter la vie à Windsor.

Je voudrais toujours pouvoir marcher ou faire du vélo au nouveau Maxi, mais ce n’est pas possible avec les sentiers pédestres et cyclables actuels. Je demande que les entrepreneur.euse.s et le gouvernement améliorent cette situation, et nous disiez: quels sont vos projets pour les marcheurs et les cyclistes ?

En même temps, il pourrait y avoir un service de taxi, de Trans-Appel, ou même un système de tramway pour assister les citoyen.ne.s de Windsor.

De plus, il y aura aussi le besoin d’avoir une plus petite épicerie (comme le vieux Métro près du coin de la rue St-Georges et la rue Principale) encore près de la place où est maintenant le Provigo. En plus des personnes qui marchent maintenant au Provigo et des élèves du Tournesol, il y aura des personnes qui utilisent la nouvelle bibliothèque près de l’aréna J.A. Lemay et les habitant.e.s du quartier des Papetiers, derrière la rue Frye.

Alors que les gens prennent des décisions dans notre belle ville, c’est important de se rappeler les “orientations stratégiques guideront le développement territorial de la région” (qui sont répertoriés dans l’Étincelle du 26 décembre - https://www.letincelle.qc.ca/actualites/ecologie/600606/cinq-orientations-strategiques-guideront-le-developpement-territorial-de-la-region), spécialement la 2e et 5e orientation:

- Mettre l’environnement au cœur du développement du Val-Saint-François

- Vivre-ensemble : favoriser l’inclusion, l’implication sociale et le civisme, ainsi qu’une cohabitation harmonieuse

D’autre part, il faut aussi rappeler la mission du CDEW (le Comité de développement économique Windsor, qu’on peut voir à https://cdewindsor.ca/le-cdew) : il entend faire du nouveau parc d’affaires de la 55 une destination économique incontournable tant pour les entrepreneurs que pour les consommateurs.

En vous remerciant pour votre temps, je vous adresse mes meilleurs vœux pour une 2024 prospère et respectueuse de l’environnement.

Cordialement,

​

Erin Maloney, Citoyenne

Windsor (Québec)