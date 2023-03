Réponse à l’annonce du projet de camping

Mme la Mairesse et membres du conseil de Ville de Windsor,

Comme bon nombre de vos citoyens, je fus surprise par l’annonce de la possible vente du terrain où se trouve le camping Watopeka à des promoteurs privés. Tout d’abord en désaccord avec ce projet, je me suis dit que je devais tout de même faire preuve d’ouverture et écouter ce que proposaient ces promoteurs. Je suis donc allée à la rencontre d’informations du jeudi 2 mars à la Poudrière de Windsor. J’en suis ressortie encore plus convaincue que ce projet ne devrait pas voir le jour. Il m’est inimaginable de penser que le plus beau site de notre ville, site auquel tous les citoyens ont gratuitement accès, passe aux mains de promoteurs privés. Des villages du coin, entre autres Saint-Camille et St-François-Xavier-de-Brompton, font les manchettes avec des projets innovants et rassembleurs. Or, le projet d’un camping privé aux abords de la rivière Watopeka n’est NI innovant NI rassembleur. Comme le notait une citoyenne, il est faux de prétendre « qu’il n’y a rien à Windsor ». Nous avons une bibliothèque, des terrains de soccer, de baseball, de tennis, de pétanque, le centre du Bel Âge, les sentiers pédestres de la Poudrière, etc., tout cela accessible à tous. Alors, ne nous asseyons pas là-dessus et poursuivons en ce sens ! Je suis certaine que parmi vos concitoyens se trouvent des gens créatifs qui ont d’excellentes idées pour redonner à ce site ses lettres de noblesse. Écoutez-les donc ! Ayez une vision et proposez des projets qui continueront à faire de Windsor un lieu où les gens auront le goût de s’établir, et pas simplement y passer quelques jours ou quelques semaines pendant la belle saison…

Vous avez été élus.es pour prendre des décisions et gérer nos taxes, bien sûr, mais également pour écouter vos électeurs. Et ce qu’ils vous disent est clair : ce projet n’obtient pas l’acceptation sociale. Vous avez donc l’obligation morale de reculer (bon, je vous entends répéter que votre décision n’est pas prise : c’est tant mieux ! C’est encore plus facile de reculer !). Ce n’est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve d’écoute et d’ouverture envers votre population qui s’est exprimée respectueusement tout au long de la soirée.

Une citoyenne de Windsor depuis toujours,

Mireille Chamberland