Quelle place pour les questionnements citoyens sur les projets éoliens ?

Le Québec, sous l’impulsion du gouvernement Legault et de la haute direction d’Hydro-Québec, est en train de prendre un virage majeur dans la production et la distribution de l’électricité. La raison invoquée pour ce virage est la nécessité d’effectuer une transition énergétique très rapidement.

Si rapidement, en fait qu’il ne semble pas nécessaire d’en débattre avec les citoyens, ces gêneurs. C’est pour cela que le Comité provisoire de démocratie citoyenne des Sources (CPDCS) a mis en place plusieurs activités d’information et un site Web bien documenté. De plus, le CPDCS a tenu pour l’ensemble de la population de la MRC des Sources une Journée d’information citoyenne portant sur les projets éoliens le 28 avril dernier à l’église de Wotton.

Une centaine de personnes y a assisté et débattu de préoccupations concrètes et locales avec les panélistes.

Le rejet par la population des projets éoliens présentés en août 2023 et la présence organisée de citoyens aux assemblées de la MRC ont conduit cette dernière à mettre en place au sein de son administration un comité éolien ainsi qu’une démarche d’information et de consultation auprès de la population sur la transition énergétique et la détermination des conditions gagnantes pour le développement de projets qui y seraient reliés, notamment les projets éoliens reportés. La mise en œuvre de cette démarche structurée par étapes a été confiée à des firmes spécialisées, mais à des coûts importants.

Le CPDCS est prêt à contribuer à toute approche favorisant l’implication des citoyens et donc à celle de la MRC des Sources. C’est avec ouverture, mais avec vigilance que le Comité s’est impliqué dans les diverses activités de cette démarche. Celle-ci a commencé par un sondage auprès de la population qui malgré l’implication de spécialistes a connu des difficultés de distribution, de taux de réponse et certains biais méthodologiques. Quoiqu’il en soit, une majorité des répondants mettaient l’accent sur l’effort de réduction énergétique et sur le refus de projets éoliens dans les conditions initialement proposées.

Parallèlement, des tables de concertation étaient mises en place pour se pencher sur divers aspects de la transition énergétique, y compris la participation démocratique. Constituées par tirage au sort de candidatures, ces tables n’ont pu livrer à temps leurs résultats pour pouvoir les intégrer à la troisième activité : un forum sur la transition énergétique tenue le 8 juin 2024.

Ce forum, présentant des panélistes reconnus, a plutôt été une journée d’information. Les participants (plus d’une centaine) n’avaient droit qu’à une question chacun après les présentations. Il n’y a donc pas eu de débats ni de tables de discussions et la plupart des questions sur des enjeux locaux reliés à l’éolien sont restées sans réponse.

Celle–ci se poursuit par la mise en place dans les prochaines semaines d’un comité consultatif (incluant des citoyens) qui fera des recommandations au comité éolien de la MRC. Quels en seront les impacts, alors que BluEarth et Plan A Capital mentionnent qu’ils poursuivent leurs efforts de développement du Projet éolien des Sources ?

Le CPDCS continuera à participer aux activités de la démarche de consultation de la MRC et à porter les préoccupations des citoyens lors des conseils municipaux et de la MRC. De plus, le CPDCS poursuivra ses activités d’animation et d’information par une série de rencontres de petits groupes de citoyens concernant la prise en compte des questionnements locaux par les élus et élargira son action par le soutien à une demande pour un BAPE générique pour l’éolien.

Nous invitons l’ensemble des citoyens et citoyennes de la MRC des Sources à se tenir informé des décisions prises dans leurs conseils municipaux ainsi qu’au Conseil de la MRC des Sources et à consulter le site Web du Comité et à participer aux rencontres du CPDCS.

Patrick Merrien

Pour le Comité provisoire de démocratie citoyenne des Sources

​