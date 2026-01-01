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Saint-Claude : bibliothèque rénovée et service de garde inaugurés

durée 21 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Claude — La municipalité de Saint-Claude a procédé à l’inauguration officielle de son nouveau service de garde en communauté « Ô petits pieds du bonheur » ainsi que de la bibliothèque Irène-Duclos entièrement modernisée.

Issu des orientations du Plan de développement, ce projet répond à deux objectifs importants pour la communauté : offrir davantage de services aux familles et bonifier les infrastructures municipales existantes. 

L’ajout du service de garde en communauté permet désormais aux familles de bénéficier d’un service essentiel directement à Saint-Claude, tandis que les travaux réalisés à la bibliothèque Irène-Duclos offrent un environnement plus moderne, lumineux et accueillant pour les usagers de tous âges.

Lors de l’inauguration, le maire Jean Labrecque a tenu à souligner la contribution de son prédécesseur, Hervé Provencher, dont la vision a permis de mettre ce projet en marche.

« Cette réalisation représente beaucoup plus qu’une rénovation ou l’ajout d’un nouveau service. C’est un investissement concret dans l’avenir de notre communauté, dans nos familles, dans nos enfants et dans l’accès à la culture. Nous sommes fiers d’offrir aux citoyens des installations modernes qui répondront à leurs besoins pour de nombreuses années », a déclaré le premier magistrat.

Le projet a bénéficié de l’appui financier de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, par l’entremise du Programme de transfert pour les infrastructures, André Bachand, député de Richmond, la Caisse Desjardins des Sources, ainsi que le Réseau BIBLIO de l’Estrie. Au total, les aides financières accordées ont atteint 286 000 $.

La municipalité souligne également que les travaux ont été réalisés dans le respect des budgets prévus. Alors que les estimations initiales s’élevaient à près de 600 000 $, le coût final du projet s’est établi à 568 000 $.

La municipalité tient à souligner le travail des entrepreneurs et des professionnels ayant participé à la réalisation du projet : Rénove & Fils, Plomberie Charles Randlett, GTL électrique et Plan de Prestige.

Les améliorations apportées à la bibliothèque Irène-Duclos comprennent notamment la modernisation de l’éclairage, la réorganisation des espaces, l’ajout de nouvelles capacités de rangement pour les collections ainsi que l’aménagement d’un espace jeunesse permanent et dynamique qui permettra encore plus d’ateliers, conçus en collaboration avec le Réseau BIBLIO de l’Estrie.

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