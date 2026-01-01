Le centre communautaire maintenant géré directement par la Ville de Windsor

Windsor — La gestion du centre communautaire de la rue Saint-Georges sera sous peu la responsabilité de la Ville de Windsor. Jusqu’à présent, c’est un organisme sans but lucratif qui administre les ressources du bâtiment.

« Il y a quelques années, la création d’un organisme sans but lucratif pour la gestion du centre communautaire nous permettait d’aller chercher des subventions dont la Ville n’avait pas accès. Ce n’est plus de cas maintenant : la Ville peut obtenir les mêmes subventions », soutient Gaétan Graveline, maire de Windsor.

Ainsi, les autorités municipales ont pris cette décision dans le but d’alléger de processus administratif. « Cet organisme sans but lucratif était composé de citoyens et d’élus de Windsor. Avec le temps, nous nous sommes rendu compte que cette gestion alourdissait la structure. De toute façon, le centre communautaire est un bâtiment municipal qui appartient à la Ville. L’OSBL était de gestionnaire du bâtiment », de dire le premier magistrat, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Ainsi, lorsqu’il y avait des travaux d’infrastructure à l’intérieur de la bâtisse à exécuter, il fallait que les locataires le demandent au conseil d’administration. Puis, l’OSBL devait se tourner vers la Ville pour faire exécuter les travaux. Il y avait donc un intermédiaire de plus.

« De plus, avec les nouvelles lois au Québec, les organismes paramunicipaux pour consolider les finances de la municipalité doivent être audités. Il faut s’entendre : à part les transferts pour les loyers, il n’y a pas beaucoup d’administration à faire.

ET pour faire auditer l’OSBL, il en coûte entre 14 000 $ et 16 000 $ par année. « C’est très cher. C’est une autre raison pour laquelle nous avons pris cette décision. En rapatriant la gestion à la ville, nous n’avons plus besoin d’un autre audit pour cet édifice-là », indique M. Graveline.

Le rapatriement devrait être effectif d’ici environ six mois. « Le conseil d’administration sera encore là pour quelques mois. Il y a tout un processus de transfert. Il faudra dissoudre l’organisme. Pour la clientèle, il n’y a aucun changement. Ça ne change rien dans la vocation du centre communautaire. Ça ne change rien pour les locataires. Ce n’est pas parce que l’OSBL effectuait mal son travail. Ça devenait coûteux pour rien. Ils vont juste s’adresser à quelqu’un d’autre », termine le maire de Windsor.