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La pluie ne freine pas l’élan de générosité des participants

durée 16 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Ils étaient plus de 148 participants à prendre le départ lors du tournoi de golf du maire de Val-des-Sources, présenté sur le terrain du Club de golf Val-des-Sources le vendredi 29 mai dernier.

Si la mauvaise température de l’après-midi a eu raison de la participation de plusieurs sur les verts, il n’en demeure pas moins que la vague de générosité des partenaires a une fois de plus été au rendez-vous, alors que l’événement caritatif communautaire annuel aura permis d’amasser plus de 13 500 $ au profit des divers organismes du milieu.

Le maire, M. Hugues Grimard, qui assurait également la présidence d’honneur de cette édition 2026, se disait on ne peut plus fier de constater une fois de plus le niveau de participation et l’implication des différents partenaires à la réussite de cette journée festive, mise en place afin d’apporter un soutien supplémentaire au sein de la communauté.

« C’est vraiment un plaisir de côtoyer l’ensemble des participantes et des participants qui acceptent généreusement notre invitation année après année, de même que tous les nouveaux visages qui se joignent à nous également, c’est très apprécié. De ce fait, j’aimerais sincèrement remercier tous les participants pour leur présence et pour avoir bravé la pluie froide qui sévissait en ce vendredi. Que ce soit sur le terrain ou bien au sec à l’intérieur du chalet, les gens ont eu l’opportunité d’échanger entre eux en espérant qu’ils aient passé un fort agréable moment en dépit encore une fois de la température peu clémente de cette année. », a fièrement commenté monsieur Grimard.

Ce dernier ne manqua pas de remercier également les organisateurs de cette journée, de même que l’équipe du Club de Golf Val-des-Sources pour leur chaleureux accueil.

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