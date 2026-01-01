Plus d’une centaine d’interventions en 2025 pour le service de sécurité incendie de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Bien que fort heureusement moins d’incidents de grandes ampleurs ne se soient déclarés sur le territoire desservi par le service de sécurité incendie de Val-des-Sources au cours de la dernière année, il n’en demeure pas moins que la brigade de la caserne 43 a tout de même eu fort à faire au cours de cette période.

Le directeur du SSI de Val-des-Sources, M. Alain Chainé, a généreusement accepté de nous dresser son bilan pour 2025. D’entrée de jeu, ce dernier souligna le bonheur pour l’ensemble de l’équipe de constater une quantité faible d’incendies à avoir éclaté sur le territoire de Val-des-Sources au cours des 12 derniers mois.

« Ce ne fut pas une année des plus chargées pour notre brigade au niveau des incendies majeurs comparativement à ce que nous avons déjà connu et c’est tant mieux pour la sécurité de tous, mais tout de même, plusieurs situations ont nécessité l’intervention et la “sortie” de nos équipes sur le terrain. »

Au total ce sont plus de 103 interventions directes et indirectes sur lesquels les pompiers de Val-des-Sources auront œuvré en 2025.

Parmi ceux-ci on dénote notamment 38 occurrences pour vérifications d’alarmes incendie, 23 touchant les matières dangereuses, feux de cuissons, vérifications électriques et vérifications de gaz. Six feux de cheminée, trois de résidences, trois autres impliquant des feux d’herbes et de broussailles, de même qu’un incendie au niveau industriel/commercial.

Ajoutons à cela les entraides et assistances aux divers services de sécurité incendie environnants, les interventions de désincarcération et autres. Le directeur ajouta qu’une dizaine de pompiers ont également reçu la formation pour le sauvetage en eau vive et en sauvetage sur glace au cours de l’année, ce qui a comme impact que l’ensemble des membres du SSI de la caserne 43 sont à ce jour dûment formés pour le sauvetage en embarcation sur plan d’eau en toutes saisons.

En ce qui a trait à la prévention résidentielle (vérification des avertisseurs de fumée), monsieur Chainé confirma que le tout va bon train, alors que ce ne sont pas moins de 700 visites qui ont été réalisées en 2025 et un nombre similaire est prévu pour 2026.