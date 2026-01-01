Windsor : la taxe foncière augmente de 2,5 %

Windsor — Les contribuables de Windsor subiront une hausse de 2,5 % de la taxe foncière. De plus, le dernier budget, déposé le 12 janvier, prévoit une hausse de 12 $ pour les services tarifiés liée à la collecte des matières résiduelles, au réseau municipal d’aqueduc et à l’assainissement des eaux usées.

« Ce budget reflète notre volonté de maintenir des services municipaux de qualité à nos citoyens tout en demeurant sensible à leur réalité financière. L’augmentation du taux de la taxe foncière sera de 2,5 % en 2026, ce qui représente une hausse annuelle de 50 $ pour une résidence d’une valeur moyenne de 270 817 $. Cette hausse globale, inférieure au taux d’inflation, reflète notre souci constant d’équilibrer ambition et prudence budgétaire », a souligné le maire de Windsor, Gaétan Graveline.

Le budget total de 2026 s’élève à 15 010 730 $. La portion de la dette dans les charges de fonctionnement est limitée à 9,78 %, assurant une gestion « prudente » des finances publiques. La rémunération et les avantages sociaux représentent 29,83 % des dépenses.

Le Programme triennal d’immobilisation

Le Programme triennal d’immobilisation prévoit des investissements de 14,1 M$ sur trois ans. Pour l’année 2026, des projets totalisant 1,3 M$ seront réalisés.

Les autorités municipales injecteront 391 000 $ dans les infrastructures récréatives et culturelles, dont l’aménagement d’une scène destinée à accueillir des événements culturels.

Pas moins de 150 000 $ serviront à la conversion des luminaires vers la technologie DEL afin de réduire les coûts d’énergie et d’entretien.

Une somme de 602 000 $ sera dépensée pour des travaux de réfection des routes et des réseaux d’eaux usées.

Les projets inscrits au Plan triennal d’immobilisation seront financés grâce à une combinaison de subventions, de surplus accumulés et de fonds de réserve, ce qui permet de limiter le recours à l’emprunt. Cette stratégie vise à protéger la santé financière de la Ville tout en maintenant une pression fiscale « raisonnable ».