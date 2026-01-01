X
Rechercher
Publicité

Windsor : la taxe foncière augmente de 2,5 %

durée 23 janvier 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les contribuables de Windsor subiront une hausse de 2,5 % de la taxe foncière. De plus, le dernier budget, déposé le 12 janvier, prévoit une hausse de 12 $ pour les services tarifiés liée à la collecte des matières résiduelles, au réseau municipal d’aqueduc et à l’assainissement des eaux usées.

« Ce budget reflète notre volonté de maintenir des services municipaux de qualité à nos citoyens tout en demeurant sensible à leur réalité financière. L’augmentation du taux de la taxe foncière sera de 2,5 % en 2026, ce qui représente une hausse annuelle de 50 $ pour une résidence d’une valeur moyenne de 270 817 $. Cette hausse globale, inférieure au taux d’inflation, reflète notre souci constant d’équilibrer ambition et prudence budgétaire », a souligné le maire de Windsor, Gaétan Graveline.

Le budget total de 2026 s’élève à 15 010 730 $. La portion de la dette dans les charges de fonctionnement est limitée à 9,78 %, assurant une gestion « prudente » des finances publiques. La rémunération et les avantages sociaux représentent 29,83 % des dépenses.

Le Programme triennal d’immobilisation

Le Programme triennal d’immobilisation prévoit des investissements de 14,1 M$ sur trois ans. Pour l’année 2026, des projets totalisant 1,3 M$ seront réalisés.

Les autorités municipales injecteront 391 000 $ dans les infrastructures récréatives et culturelles, dont l’aménagement d’une scène destinée à accueillir des événements culturels.

Pas moins de 150 000 $ serviront à la conversion des luminaires vers la technologie DEL afin de réduire les coûts d’énergie et d’entretien.

Une somme de 602 000 $ sera dépensée pour des travaux de réfection des routes et des réseaux d’eaux usées.

Les projets inscrits au Plan triennal d’immobilisation seront financés grâce à une combinaison de subventions, de surplus accumulés et de fonds de réserve, ce qui permet de limiter le recours à l’emprunt. Cette stratégie vise à protéger la santé financière de la Ville tout en maintenant une pression fiscale « raisonnable ».

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le conseil municipal de Val-des-Sources invite la population à son brunch annuel

21 janvier 2026 | 0h00

Le conseil municipal de Val-des-Sources invite la population à son brunch annuel

Val-des-Sources — Fidèle à sa façon de faire des dernières années, le conseil municipal tiendra son traditionnel brunch-bénéfice à la salle du centre de loisirs Notre-Dame-de-Toute-Joies le dimanche 25 janvier prochain de 9 h 30 à midi. Aucune réservation n’est requise pour se prévaloir d’un copieux déjeuner servi par les élus et pour lequel il ...

LIRE LA SUITE
La Ville de Windsor conserve ses 3 fleurons en 2025

7 janvier 2026 | 0h00

La Ville de Windsor conserve ses 3 fleurons en 2025

Windsor – La Ville de Windsor conserve sa classification de trois fleurons dans le cadre de la 20e édition de la classification horticole des Fleurons du Québec, dont les résultats ont été dévoilés le 11 décembre dernier à Saint-Hyacinthe. Cette reconnaissance souligne les efforts constants déployés par la Ville au cours des trois dernières ...

LIRE LA SUITE
La Ville de Val-des-Sources voit son offre d’achat pour le site et les installations de Tergeo être acceptée

2 janvier 2026 | 0h00

La Ville de Val-des-Sources voit son offre d’achat pour le site et les installations de Tergeo être acceptée

Val-des-Sources — Il aura fallu près de deux ans de travail, soit 22 mois, pour que les autorités de la Ville de Val-des-Sources donnent finalement leur aval au projet de rachat du site et des actifs de Tergeo Minéraux Critiques. La nouvelle, rapportée par Radio-Canada le vendredi 19 décembre dernier, mentionnait que la Cour a officiellement ...

LIRE LA SUITE