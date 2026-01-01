X
Le service de bibliothèque mobile de nouveau offert à Val-des-Sources

durée 25 janvier 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Un tout nouveau service permanent est offert par la bibliothèque de Val-des-Sources depuis le 15 janvier dernier, soit celui d’une bibliothèque mobile.

Dans les faits nous parlons davantage d’une relance que d’une nouveauté, car le service des communications à la ville de Val-des-Sources nous confiait que l’exercice avait déjà été en place par le passé et en quelque sorte mis sur pause pour une période.

Ouvert à tous les membres de la bibliothèque municipale, et ce, peu importe, où ces derniers se trouvent sur le territoire de la MRC des Sources, le service permet une livraison à domicile de ses réservations de livres.

Ainsi, les gens communiquent par téléphone ou encore par courriel avec les responsables de la bibliothèque afin de valider la disponibilité du ou des livres souhaités et, une fois le tout confirmé, le personnel responsable des opérations de l’endroit s’assurera de faire parvenir les exemplaires au membre par l’entremise de l’unique journée de livraison hebdomadaire actuellement prévue à l’horaire.

De plus, la direction de la bibliothèque annonce des heures d’ouverture allongées pour la journée du jeudi, alors que les lieux seront désormais accessibles à la population de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.

Pour de plus amples informations, on communique directement avec les bureaux de la bibliothèque municipale, par téléphone au 819 300-0937 ou encore par courriel à l’adresse [email protected].

