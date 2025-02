Windsor — Les fraudeurs menant des arnaques de type « grands-parents » sont actifs sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Le jeudi 23 janvier au matin, Mélanie Foucault reçoit un appel supposément de sa fille de 22 ans qui lui fait part qu’elle vient d’avoir un accident ayant causé des blessures à un jeune garçon. En fait, il s’agit d’une voix créée par l’intelligence artificielle.

« Elle me dit alors qu’elle est au poste de police et qu’elle est criminellement responsable. Elle me raconte qu’un avocat va m’appeler pour me dire quoi faire. Dans ma tête, je parle à ma fille », souligne Mme Foucault.

Le présumé avocat la rappelle pour lui dire qu’une personne de l’hôtel de ville de Windsor doit se rendre au palais de justice et qu’elle pourrait apporter la caution de 3200 $ en argent comptant avec elle.

En après-midi, vers 14 h 30, un jeune homme très poli se présente chez elle pour aller chercher l’enveloppe. En même temps, elle pense qu’elle est en contact avec l’avocat.

« C’est un vrai cauchemar. Je suis dans tous mes états. Dans ma tête, ma fille est une criminelle et elle va faire de la prison. Elle a peut-être tué un enfant. Je m’imagine le pire… Je m’imagine l’enfer. Le fait qu’on soit dans un état second nous rend très vulnérables par rapport à ces malfaiteurs », soutient la femme de Windsor.

En même temps, le présumé avocat la rassure en lui disant qu’il s’occupe de sa fille en crise. « On m’avait dit qu’ils avaient saisi son cellulaire. Je n’ai pas eu le réflexe d’appeler directement ma fille pour lui demander si c’était vrai. En fait, ma fille était supposément accusée d’avoir utilisé un cellulaire au volant », de dire Mme Foucault.

Elle a finalement réussi à parler à sa fille et c’est à ce moment qu’elle s’est rendu compte de l’arnaque.

« Après ça, j’ai appelé la Sûreté du Québec pour porter plainte. Malheureusement, je n’avais pas vu le véhicule lorsque les fraudeurs sont venus chercher l’argent. Je veux maintenant sensibiliser les gens de la région de Windsor à ce genre de fraude », dit-elle.

Elle souhaite maintenant que les fraudeurs soient arrêtés pour qu’elle puisse retrouver son argent. « J’essaye de rester positive, mais ça m’a pris trois jours pour m’en remettre. Il faut rapidement contacter la personne visée pour s’assurer que c’est bien elle. Sur le coup, j’ai eu honte. C’est bien facile de juger les gens dans ce genre de situation. J’avais aussi beaucoup de peine pour le petit garçon », termine Mme Foucault.