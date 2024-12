Introduction par effraction chez MGA Environnement à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le lundi 18 novembre dernier vers 23 h, les policiers du service de police des Sources ont pris en flagrant délit deux individus dans la vingtaine en train de commettre une entrée par effraction aux installations de MGA Environnement sur le boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources.

Selon les informations obtenues auprès de la sûreté du Québec, les suspects étaient armés et cagoulés au moment de leur arrestation. Il appert également que ces mêmes individus se seraient aussi introduits sur place durant les jours précédents, procédant du même coup à des vols en importances.

Au total, ce sont tout près de 55 000 $ en biens qui ont été dérobés en plus de compter plus de 2000 $ de dommages. Plusieurs chefs d’accusation tels qu’introduction par effraction, vol de plus de 5000 $, possession d’outils de cambriolage, port d’arme dans un dessin dangereux, port d’arme dissimulée et déguisement seront ainsi soumis au DPCP dans cette affaire.

« La Sûreté du Québec désire rappeler que le site de l’ancienne mine est un secteur privé et interdit à la circulation sans autorisation, des accusations criminelles et pénales pourraient être portées », souligne le Sergent Martin Paquette, responsable de poste de la sûreté du Québec de Wotton.