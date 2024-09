Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Un conducteur devra vraisemblablement faire face à la justice, alors que ce dernier a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et délit de fuite, après avoir été impliqué dans un accident de la route le 31 août dernier à Val-des-Sources.

Au volant de son VR et circulant sur la rue du Roi, le conducteur a tout d’abord fauché le panneau d’arrêt situé à l’intersection de Général-Vanier, avant de poursuivre sa course, mais le panneau demeuré coincé sous le véhicule et étant dans l’incapacité de reculer, le conducteur aura finalement été dans l’obligation de s’immobiliser un peu plus loin sur la rue Stevenson. L’individu a été relâché par sommation peu de temps après son arrestation en attente du rapport toxicologique.