De la cocaïne cachée dans un piano à queue

Saint-Denis-de-Brompton — Michael Dubois, 37 ans, de Saint-Denis-de-Brompton, a été arrêté en lien avec de l’importation et du trafic de cocaïne.

Quatre individus de Lanaudière et de l’Estrie font ainsi face à la justice. Dans ce sens, une opération d’importance s’est déroulée le 12 juillet entre autres à Saint-Denis-de-Brompton.

Des perquisitions ont eu lieu dans deux résidences et un garage résidentiel, menant à la saisie de 62 kilos de cocaïne qui étaient dissimulés dans les parois d’un piano à queue, 10 000 $ en argent liquide et plusieurs appareils électroniques.

Ce sont des agents du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui ont sonné l’alerte.

Selon la GRC, des tests présomptifs ont montré que les paquets contenaient de la cocaïne.

Avec des techniques d’enquête, on a pu suivre le cargo et procéder à des arrestations.

Les autres individus interpellés par la GRC sont de Laval, de Baie-d’Urfé et de Saint-Félix-de-Valois.

Les accusés font face à des accusations d’importation et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de complot en vertu du Code criminel.

L’enquête se poursuit et d’autres accusations pourraient être déposées à la suite de l’analyse de la preuve recueillie, ajoute la GRC.