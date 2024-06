Cocaïne et revolver saisis à Windsor

Windsor — Une enquête de quelques mois a permis aux policiers du Val-Saint-François de procéder à l’arrestation de deux hommes et une femme liés à du trafic de stupéfiants. Entre autres, de la cocaïne et un revolver ont été saisis.

Les perquisitions et les arrestations se sont déroulées le 12 juin dernier.

« Les policiers ont réalisé des perquisitions dans deux lieux d’habitations et un commerce licencié de Windsor, en plus de procéder à l’arrestation de trois suspects. Outre la femme, qui a été libérée sans condition, les deux hommes suspects ont été libérés sous promesse de comparaître le 4 septembre prochain au palais de justice de Sherbrooke », raconte Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les personnes arrêtées pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation notamment reliés a de la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, trafic ainsi que de possession d’une arme prohibée et d’une arme à usage restreint.

La perquisition a permis la saisie de plus de 50 grammes de cocaïne, de plus de 200 comprimés de méthamphétamine, une petite quantité de cannabis illicite, un pistolet à air comprimé, une arme à utilisation restreinte (revolver), une arme blanche prohibée, une arme longue et plus de 4000 $ en devise canadienne.

L’opération a mobilisé une quinzaine de policiers de la Sûreté du Québec et de l’escouade régionale mixte. Un maître-chien était également présent lors des perquisitions.