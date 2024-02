Un incendie détruit l’ancienne Résidence St-Barnabé à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Il était aux environs de 2h15 dans la nuit de vendredi à samedi , lorsque les pompiers de Val-des-Sources ont été appelés à se rendre au 300 de la rue Manville Ouest, afin de répondre à une alarme incendie touchant le bâtiment de chambres et de petits appartements, qui abritait autrefois l’ancienne Résidence St-Barnabé.



Un résident de l’endroit, qui était absent au moment des faits, nous confiait que l’édifice comptait actuellement une quinzaine d’unités locatives habitées.



Fort heureusement, tous ont pu quitter les lieux et on ne rapporte ainsi aucune perte humaine ni blessure lors de l’intervention, qui aura nécessité plusieurs heures de travail. Ils étaient en effet plus d’une vingtaine de sapeurs valsourciens, appuyés d’une équipe de la caserne 47 de Danville venue en renfort, à avoir combattu les flammes jusqu’à tard en fin d’avant-midi. Lors de l’arrivée des équipes d’urgences, une épaisse fumée et des flammes s’échappaient déjà du premier étage du bâtiment.



L’utilisation de la nacelle fut rendue nécessaire, alors que les pompiers ont également eu recours aux services d’une pelle mécanique par la suite afin de restreindre les possibilités de reprises de petits foyers d’incendie.



« Nous avons attaqué le brasier à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, mais il va sans dire que la chaleur intense et la multitude d’appartements et de pièces disposées à l’intérieur du bâtiment sont assurément venues compliquer quelque peu la liberté d’action de nos deux équipes qui avaient pénétré les lieux.», de confier le directeur du Service de Val-des-Sources, M. Alain Chainé.



Au moment d’écrire ces lignes, il était encore trop tôt pour connaître la cause exacte de l’incendie, ainsi que l’évaluation et l’étendue des dommages.