Plusieurs constats émis dans les Sources

Région des Sources - l’opération nationale concertée visant les comportements imprudents, se tenait du 10 au 16 novembre dernier et les services de police de la province, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont intensifié leurs interventions durant cette période.

En plus des interventions présentes sur l’ensemble du réseau routier québécois, une campagne de sensibilisation a aussi été déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ.

C’est sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » que cette campagne a eu lieu et celle-ci visait principalement à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et d’adopter des comportements prudents en tout temps.

Dans le secteur des Sources, les policiers de la sûreté du Québec ont procédé à plusieurs remises de constats d’infractions en lien avec cette campagne, dont 27 uniquement durant la journée du vendredi 10 novembre.

La majorité des infractions relevées à ce stade furent en lien avec la vitesse et l’utilisation du cellulaire au volant. Parmi ceux-ci, soulignons notamment deux grands excès de vitesse, alors que des véhicules qui se suivaient ont été interceptés sur la route 116 à la hauteur de Danville durant une opération cinémomètre en mode stationnaire.

Le premier véhicule circulait à une vitesse de 136 km dans une zone de 70 km. Or, son conducteur de 35 ans s’est vu remettre un constat d’infraction de 1330 $, assorti de 14 points d’inaptitudes, en plus de voir son permis être suspendu pour une période de sept jours.

Le second véhicule impliqué a quant à lui affiché une vitesse au radar de 150 km, dans la même zone de 70 km, ce qui a également valu au conducteur de 29 ans, 14 points d’inaptitudes à son dossier, une suspension de permis pour sept jours, mais avec une amende encore plus salée totalisant pour sa part 1555 $.

