Collision frontale sur la 255 à Val-des-Sources

Val-des-Sources —Une collision frontale impliquant deux automobiles est survenue peu après 19 h 20 hier soir, sur la route 255 à la hauteur de la rue Doyon, à Val-des-Sources. Selon les premières informations recueillies auprès de la sureté du Québec, les conditions météorologiques difficiles et la chaussée glissante pourraient avoir contribué au fait que l’un des véhicules a, selon toutes vraisemblances, dévié de sa route pour aller heurter de plein fouet l’automobile venant en sens inverse. À noter que les deux conducteurs impliqués dans l’accident, seul à bord de leur habitacle respectif au moment de l’impact, étaient conscients à l’arrivée des services d’urgences, en mesure d’échanger librement et ne démontraient aucun signe de blessure apparente. Ces derniers ont tout de même été conduits au centre hospitalier par mesure préventive. La route fut partiellement fermée pendant quelques heures et la circulation s’est faite en alternance dans le secteur pendant cette période.