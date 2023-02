Des bêtes trouvent la mort dans un incendie à Danville

Danville —Il était 4 h 54 au matin du dimanche 29 janvier dernier, lorsque les pompiers de Danville ont été appelés à se rendre au 390 du chemin de Nicolet Falls, afin de combattre un incendie qui s’était déclaré à l’intérieur d’un bâtiment de ferme.

À leur arrivée sur les lieux, le travail des pompiers de la caserne 47, fût principalement d’évacuer le plus de bêtes possibles, se trouvant encore à l’intérieur et d’empêcher le brasier de se propager aux structures avoisinantes.

En dépit de l’intervention rapide des sapeurs, on déplore malheureusement la perte de six vaches et un poney dans cet incident. Le directeur du service de protection incendie de Danville, M. Alain Roy, confia que l’équipe sur place a dû redoubler d’ardeur et de vigilance, alors que de la paille était emmagasinée dans la partie supérieure du bâtiment en flammes.

Mentionnons que lors de cette intervention, l’équipe de M. Roy a pu compter sur l’aide des services incendies de Kingsey Falls, pour l’apport en eau, ainsi que de celui de Val-des-Sources, lequel a notamment déployé une équipe en support, en plus de fournir un camion-citerne.

Au total, ce sont plus de 27 pompiers, qui ont œuvré pendant tout près de cinq heures, afin de maitriser complètement les flammes.

Ces derniers ont également eu recours au service d’une pelle mécanique d’un entrepreneur local, afin de s’assurer de circonscrire le brasier au bâtiment, maintenant considéré comme étant une perte totale. On ne rapporte fort heureusement aucune blessure humaine lors de cette intervention.

Bien que la cause de l’incendie demeure encore inconnue pour le moment, tout porte à croire que celle-ci pourrait être de nature électrique.

Selon les premières constatations, le coût des dommages pourrait être évalué à plusieurs dizaines de milliers de dollars.