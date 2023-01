Panne d’électricité à Windsor et à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton —Des pannes d’électricité touchent actuellement des abonnés des secteurs de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il s’agit d’une panne généralisée ; le courant devrait être rétabli « relativement rapidement », selon Hydro-Québec.

Ainsi, ce sont 1 093 abonnés sur 1 288 de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui sont touchés par la panne. À Windsor, 330 clients sur 2 876 sont privés d’électricité.

« La panne a été causée par un accident de camion qui a percuté un poteau sur le chemin de la Rivière. Nous avons une équipe qui patrouille sur place. Nous travaillons à circonscrire le plus rapidement possible la zone où on doit garder le courant coupé pour procéder à la réparation requise. Il y a une partie des clients qui restera sans électricité plus longtemps », soutient Marie-France Paquette, porte-parole d’Hydro-Québec.