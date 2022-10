Un excès grande vitesse dans le Val St-François

Val-Saint-François - Les policiers du poste de la MRC du Val St-François ont tenu, le 02 octobre dernier en avant-midi, une opération de sensibilisation à la vitesse sur la route 249 à Windsor. C’est ainsi que les agents ont procédés à l’interception d’un homme de 30 ans de Chambly pour avoir circuler en grand excès de vitesse. Un constat pour avoir circulé à une vitesse de 117 km/h dans une zone de 50 km/h lui a été décerné pour un montant de 1321$ et 14 points d’inaptitude. Son droit de conduire a également été suspendu pour les 7 jours suivant l’interception.

L’événement s’étant produit dans les environs de l’école secondaire du Tournesol, nous incite à rappeler à tous que les classes sont recommencées et qu’il est de la responsabilité de chacun de s’assurer que les écoliers, cyclistes et autres piétons puissent circuler en toute sécurité.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.