Accident de travail au four de recyclage chez Alliance Magnésium

Danville – Vendredi le 26 août, vers 22h40, une projection de magnésium s’est produite au four de recyclage causant des brûlures à deux employés. L’un d’entre eux a été transporté en ambulance à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, puis au CHUM où il reçoit actuellement des soins. Fort heureusement, sa vie n’est pas en danger. Le second employé a été dirigé à l’hôpital de Val des Sources pour être évalué et traité. Il a pu retourner chez lui quelques heures après.

Comme l’a déclaré le vice-président des opérations d’Alliance Magnésium, M. Jean Caron : « Nous sommes profondément affectés par ce qui s’est passé. Nous apportons à nos employés tout le soutien requis particulièrement à la personne blessée et à sa famille. De plus, nos ressources sont mobilisées pour faire enquête sur les causes de cet accident au four de recyclage, de concert avec la CNESST. L’inspecteur a d’ailleurs débuté son enquête hier à l’usine, une enquête à laquelle nous collaborons pleinement », a ajouté M. Jean Caron.

Suivi

Un comité interne composé des dirigeants de l’usine, d’un employé et du responsable de la SST a été formé pour procéder à une analyse approfondie des faits en vue de mettre en place un plan d’actions correctives qui sera approuvé par la CNESST, et ce, avant de reprendre les opérations sur le four de recyclage.

L’entreprise a tenu à réitérer son engagement total concernant la santé et la sécurité de tous ses employés. « Nous allons mettre en place tous les moyens pour nous assurer que les procédures et les lieux de travail soient sécuritaires pour tous et pour éviter tout accident malheureux dans l’avenir », a conclu le vice-président aux opérations.

Durant l’enquête, l’entreprise n’émettra aucun autre commentaire public.