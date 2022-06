Les pluies diluviennes causent d’importants dégâts dans la région

MRC des Sources —Les fortes pluies de la dernière semaine auront laissé des traces un peu partout dans la MRC des Sources où plusieurs routes ont été durement endommagées.

C’est notamment le cas pour la municipalité d’Ham-Sud qui a vu un tronçon de la route 257 s’effondrer dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite d’une érosion causée par la pluie.

Fort heureusement, nous apprenions quelques heures plus tard que des travaux, rapidement effectués par la municipalité, avaient permis la réouverture de la route dès dimanche. Saint-Camille aura aussi eu une problématique avec la fermeture pendant quelques heures d’une portion du rang 13.

Une communication de la ville de Danville mentionnait pour sa part que son service des travaux publics était à pied d’œuvre tôt samedi matin, afin de répondre aux appels des citoyens.

Cela dit, il n’y a pas que les villes et villages qui ont dû se mobiliser rapidement, alors que l’eau a considérablement monté dans le secteur des trois-lacs à Val-des-Sources, si bien que des campeurs du camping l’Oiseau Bleu, ont vu leur terrain être inondé.

Mlle Dominique Lefebvre, résidente saisonnière de l’endroit avec sa petite famille, depuis maintenant cinq ans, mentionna qu’ils ont dû déplacer leur motorisé en raison de la crue des eaux.

« Personnellement, je n’avais jamais vécu pareille situation, c’est sûr qu’il a plu beaucoup vendredi et que le niveau d’eau était élevé par endroit, mais lorsque j’ai quitté le camping samedi matin, j’étais loin de me douter que ça prendrait une telle ampleur et aussi rapidement. Lorsque je suis revenue un peu plus tard en après-midi, plusieurs roulottes avaient d’ores et déjà été évacuées de leurs sites et relocalisées temporairement.

Simplement pour donner une idée, certaines personnes étaient en mesure de faire du kayak et du paddleboard dans les rues samedi. Pour notre part, ce fut un déplacement un peu plus préventif, mais tous n’auront probablement pas eu cette chance. Je dois dire que les gens du camping ont réagi rapidement et déployer beaucoup d’efforts pour limiter au maximum les dégâts aux usagers. Cela dit, il est clair que nous avons du travail qui nous attend, car notre quai est très endommagé et il y aura du nettoyage à faire c’est certain. », de mentionner la jeune femme, qui souligna du même coup que le niveau de l’eau avait redescendu dimanche, de manière presque aussi drastique qu’elle avait monté la veille.