Contrebande de cannabis – Opération policière à Richmond

Richmond - Le 19 avril, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val St-François ont effectué une opération dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis (Action concertée contre l’économie souterraine), à Richmond.

Une perquisition réalisée à une résidence de la rue Principale Nord a permis de procéder au démantèlement d’une production de cannabis ainsi qu’à la saisie notamment de plus de 18 kilos de cannabis en vrac, d’environ 180 plants et de plus de 4 kilos de haschisch.

Les policiers ont également procédé à l’arrestation d’un homme de 54 ans et d’une femme de 47 ans. Ces derniers comparaîtront ultérieurement pour faire face à des accusations d’avoir fait la culture de cannabis illicite et de possession de cannabis en vue d’en faire la distribution.

Soulignons qu’il s’agit de la troisième opération policière en matière de lutte aux stupéfiants réalisée en avril par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val St-François. Une perquisition faite le 12 avril à St-Denis-de-Brompton avait notamment permis de procéder à la saisie de plus de 500 comprimés de méthamphétamine et une autre perquisition faite le 5 avril à Windsor avait également permis de procéder à la saisie de différents types de stupéfiants.

Rappelons que dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.