Arrestations et perquisitions en lien avec des propos menaçants à Valcourt

Valcourt - Le 15 décembre dernier, les enquêteurs du poste de la MRC du Val St-François de la Sûreté du Québec ont pris en charge une enquête concernant des propos menaçants publiés le 14 décembre sur les médias sociaux envers une école secondaire de Valcourt. Suite aux informations reçues, des vérifications ont été effectuées par les patrouilleurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire et les menaces se sont avérées non fondées sur place.

Par contre, suite à certaines démarches d’enquête, les enquêteurs ont pu procéder à l’arrestation de quatre personnes d’âge mineur relativement aux propos menaçants publiés sur les réseaux sociaux. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et libérés. Le dossier sera soumis au DPCP et ils pourraient faire face à d’éventuelles accusations criminelles pour avoir proféré des menaces.

En plus de ces arrestations, trois perquisitions ont été effectuées dans des résidences de Valcourt, Bonsecours et Sainte-Anne-De-La-Rochelle. Elles ont permis aux policiers la saisie de plusieurs appareils électroniques, 9 armes à feu, des munitions, une arbalète, environ 15 lbs de cannabis et plus de 500 gr de haschisch.

Rappelons qu’il y a des conséquences légales reliées à l’utilisation illégale des médias sociaux. De ce fait, tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.